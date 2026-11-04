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Miércoles, 04 de noviembre de 2026
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Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

Trump reconoce "victoria" de los demócratas en Elecciones de Medio Término y afirma que derrota se debió en parte a la guerra en Irán

noviembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, antes de las elecciones de medio término en EEUU. (AFP)
Donald Trump, antes de las elecciones de medio término en EEUU. (AFP)
El presidente advirtió que estaba dispuesto a usar su poder ejecutivo para vetar cualquier legislación demócrata que le pareciera inconveniente.

El presidente Donald Trump elogió el martes a sus rivales demócratas por su victoria en las elecciones de medio término en Estados Unidos y admitió que la guerra con Irán pudo haber influido en la derrota de su Partido Republicano.

"Bueno, les digo esto: felicidades a los demócratas. Hicieron un buen trabajo. (…) Llevaban once años buscando esta victoria y finalmente la consiguieron. Pero no lo veo como un golpe para mí", dijo Trump en una entrevista telefónica con FOX News Democracy 26.

Trump también reiteró que aceptaba los resultados y estaba dispuesto a trabajar con los demócratas ahora que controlarán el Congreso.

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"Puedo colaborar con ellos en muchos temas", dijo Trump en la entrevista que logró tener sus primeras reacciones tras las elecciones.

Al mismo tiempo, Trump advirtió que estaba dispuesto a usar su poder ejecutivo para vetar cualquier legislación demócrata que le pareciera inconveniente.

"Pueden enviarme, ya saben, 50 proyectos de ley excelentes que les entusiasman, y yo se los devuelvo con un bonito sello: 'veto'", aseveró.

Trump también reconoció que la guerra en Irán y las demoras en las negociaciones habían contribuido al resultado.

"Creo que parte de la culpa la tuvo Irán, pero al mismo tiempo, la gente entendió la importancia de lo que he hecho con Irán", dijo Trump a Fox.

Sin embargo, el tono conciliador de Trump no se extendió a su propio partido. “Yo no estaba en la boleta electoral y, de haberlo estado, ¡habríamos ganado por goleada! Gracias por su atención a este asunto”, dijo.

Más tarde, Trump publicó que se convertiría en “experto político” y explicaría las razones de la derrota republicana.

El primero en su punto de mira fue Greg Abbott, el gobernador de Texas, derrotado por la demócrata Gina Hinojosa. Trump afirmó que si Abbott no se hubiera convertido en un “RINO” (republicano solo de nombre), “no habría perdido”.

La Casa Blanca también se pronunció de forma dura hacia el partido. "La calidad de los candidatos importa, y el presidente Trump hizo un mejor trabajo promocionando a muchos de ellos que los propios candidatos", declaró un funcionario.

Uno de los resultados claves de la jornada fue la victoria del demócrata James Talarico en la lucha por un escaño en el Senado. Los republicanos no habían perdido ese lugar en más de 30 años.

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