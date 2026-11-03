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Martes, 03 de noviembre de 2026
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Abelardo de la Espriella

Este es el emotivo mensaje del presidente Abelardo de la Espriella tras la muerte de una colombiana en accidente aéreo en Florida: "Les envío un abrazo de corazón"

noviembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
En el avión viajaban nueve personas: siete pasajeros y dos integrantes de la tripulación.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se pronunció sobre la muerte de Ana María Ramírez Cetina, una joven colombiana que figura entre las nueve víctimas del accidente de un avión privado ocurrido en el estado de Florida, Estados Unidos.

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A través de su cuenta oficial de X, el mandatario manifestó su tristeza por el fallecimiento de la compatriota y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares, amigos y seres queridos, quienes enfrentan esta pérdida.

Con profundo dolor recibo la noticia del fallecimiento de nuestra compatriota Ana María Ramírez Cetina, víctima del trágico accidente ocurrido en Florida, Estados Unidos”, escribió De la Espriella.

En su publicación, el jefe de Estado agregó que la partida de la joven representa un momento de profundo dolor y expresó sus deseos de que sus allegados encuentren fortaleza y consuelo para afrontar la situación.

El mensaje estuvo acompañado de una fotografía de Ana María en blanco y negro, junto con un símbolo de luto y una dedicatoria en su memoria.

¿Qué se sabe del accidente aéreo?

La tragedia ocurrió el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando un avión privado Learjet 60 se estrelló en el condado de Palm Beach, en el sur de Florida. La aeronave había despegado de Austin, Texas, y tenía como destino North Eleuthera, en Bahamas.

En el avión viajaban nueve personas: siete pasajeros y dos integrantes de la tripulación. Ninguna sobrevivió al impacto, según los reportes de las autoridades de Estados Unidos.

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Entre las víctimas se encontraba Ana María, quien, de acuerdo con la información conocida, trabajaba como niñera para la familia del empresario tecnológico Adam Robinson y su esposa, Helen Sharp. La pareja también falleció junto con sus dos hijos pequeños y otras dos personas que viajaban con ellos.

Las circunstancias del siniestro continúan bajo investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos.

Entre los elementos que han llamado la atención de los investigadores están las comunicaciones de los pilotos con el control aéreo, en las que reportaron condiciones de hielo y turbulencia antes de declarar una emergencia. Sin embargo, todavía no existe una conclusión definitiva sobre las causas del accidente.

Mientras avanzan las investigaciones, el mensaje del presidente Abelardo de la Espriella se sumó a las expresiones de condolencia por la muerte de la colombiana, cuya historia se conoció en medio del proceso de identificación de las nueve víctimas de esta tragedia aérea.

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