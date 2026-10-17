NTN24
Sábado, 17 de octubre de 2026
Sábado, 17 de octubre de 2026
María Corina Machado
Programa: La Tarde

Venezolanos en Colombia sobre María Corina Machado: “Es absurdo que le impidan el derecho de volver a su patria”

octubre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Miles de venezolanos en 10 ciudades de Colombia han salido a las calles a reclamar acciones para el regreso de la democracia en Venezuela, además pidieron establecer una fecha para las elecciones, exigieron la liberación de los presos políticos y esperan el regreso de María Corina Machado. “El principal responsable de que Venezuela avance hacia un resurgimiento a la democracia es el régimen. María Corina representa a millones de venezolanos en el mundo y es absurdo que le impidan el derecho de volver a su patria, no tiene ninguna explicación”, aseveró Luis Tarbay, coordinador de Mundo con Venezuela y de Vente Mundo, en directo desde la Plaza de Bolívar en Bogotá.

También le puede interesar

Luis Tarbay, coordinador de Mundo con Venezuela y de Vente Mundo / FOTO: Captura de video
María Corina Machado

Venezolanos en Colombia sobre María Corina Machado: “Es absurdo que le impidan el derecho de volver a su patria”

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

“La guerra de Venezuela fue pagada muchas veces”: Trump defendió el aprovechamiento del petróleo

Isabella Espinosa lleva a Baobab a la Ópera de París como primera marca latinoamericana en 300 años
Colombia

Isabella Espinosa lleva a Baobab a la Ópera de París como primera marca latinoamericana en 300 años

Alcalde sobrevivió a un ataque armado / FOTO: captura de pantalla
Colombia

Exalcalde colombiano sobrevivió a un ataque armado y Abelardo de la Espriella aseveró que no quedará impune

Sindicatos venezolanos en la calles - Foto referencia: EFE
Manifestaciones

Manifestantes exigen fecha para las elecciones en Venezuela y reclaman la liberación de los presos

María Corina Machado
Venezuela

"Será la próxima presidenta": Las masivas movilizaciones de apoyo a María Corina Machado en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Fuente en el caso Miguel Uribe Turbay habla de la decisión de Iván Márquez de apoyar a Iván Cepeda

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Venezolanos en Colombia sobre María Corina Machado: “Es absurdo que le impidan el derecho de volver a su patria”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Gobierno De la Espriella se refiere a Venezuela: busca integración económica en zona fronteriza

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“La guerra de Venezuela fue pagada muchas veces”: Trump defendió el aprovechamiento del petróleo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

"La JEP debe proceder sin temor": exministro Wilson Ruiz sobre solicitud de expulsión de Timochenko

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Cuando un gobierno decide qué es verdad o qué es mentira, se pierde la libertad de expresión; eso en México lo estamos viviendo": Internacionalista Stephanie Henaro

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Estados Unidos elimina límites a emisiones de centrales eléctricas y reabre debate climático

Ver más

Videos

Ver más
Embajador de Estados Unidos en Panamá / FOTO: Captura de pantalla - EFE
Terremoto en Panamá

Embajador de EEUU en Panamá tras el terremoto: “Cuando ocurren estas tragedias EEUU siempre dice presente”

Boceto Nicolás Maduro/ Las Farc - Fotos EFE
Nicolás Maduro

Así fue como Maduro ordenó secuestrar un militar y trasladarlo a campamento de las Farc en Colombia para torturarlo, según indictment

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez / FOTO: EFE
Gustavo Petro

De camarada a traidor: chavismo tilda a Gustavo Petro de falso, fariseo e hipócrita

Cilia Flores celebró su cumpleaños antye la justicia de EEUU - Foto: EFE
Cilia Flores

Cilia Flores “una de las arquitectas del terror en Venezuela” celebró sus 70 años ante la justicia de EEUU

Alias "Timochenko"/ Boceto Nicolás Maduro - Fotos EFE
Timochenko

¿Podría ser extraditado Timochenko por vínculos con Maduro? Esto dice el indictment que lo involucra

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

Delcy Rodríguez dice que en Venezuela hay una "ebullición económica" en medio de una reunión con representantes del BID

Gustavo Petro - Foto EFE
Gobierno Petro

El revelador documento que demostraría intervención ilegal del Gobierno Petro a abogados y víctimas de terroristas de las Farc: primicia de NTN24

Gobierno de Abelardo presentará ante el Congreso “estatuto antiterrorista” - Fotos: AFP
Abelardo de la Espriella

Gobierno de Abelardo presentará ante el Congreso “estatuto antiterrorista”: senador Cadavid

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Servir o no a la verdad: el dilema de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

Delcy Rodríguez dice que en Venezuela hay una "ebullición económica" en medio de una reunión con representantes del BID

Gustavo Petro - Foto EFE
Gobierno Petro

El revelador documento que demostraría intervención ilegal del Gobierno Petro a abogados y víctimas de terroristas de las Farc: primicia de NTN24

Gobierno de Abelardo presentará ante el Congreso “estatuto antiterrorista” - Fotos: AFP
Abelardo de la Espriella

Gobierno de Abelardo presentará ante el Congreso “estatuto antiterrorista”: senador Cadavid

Félix Plasencia, canciller del régimen de Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Félix Plasencia

¿Qué pasará con los presos políticos y cuándo serán las elecciones en Venezuela? Esta fue la reacción de Félix Plasencia

Vladímir Padrino López - EFE
Padrino López

Reaparece Padrino López y levanta restricción a uso de drones en Venezuela: ¿qué oculta la decisión?

Primera ministra italiana Giorgia Meloni | Foto: EFE
Giorgia Meloni

"No quiso ni verla": así ninguneó Giorgia Meloni a Delcy Rodríguez en Italia

convoy de la policía estatal de México-Foto: EFE
México

Fuerzas federales mexicanas reportan varios muertos y más de una decena de heridos tras un motín armado en el penal El Castillo de Sinaloa

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023