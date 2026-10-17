Venezolanos en Colombia sobre María Corina Machado: “Es absurdo que le impidan el derecho de volver a su patria”

Miles de venezolanos en 10 ciudades de Colombia han salido a las calles a reclamar acciones para el regreso de la democracia en Venezuela, además pidieron establecer una fecha para las elecciones, exigieron la liberación de los presos políticos y esperan el regreso de María Corina Machado. “El principal responsable de que Venezuela avance hacia un resurgimiento a la democracia es el régimen. María Corina representa a millones de venezolanos en el mundo y es absurdo que le impidan el derecho de volver a su patria, no tiene ninguna explicación”, aseveró Luis Tarbay, coordinador de Mundo con Venezuela y de Vente Mundo, en directo desde la Plaza de Bolívar en Bogotá.