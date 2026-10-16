Venezuela, la Segunda Marquetalia y 5.000 millones de pesos: la ruta del dinero para financiar el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El programa La Noche de NTN24 conoció en primicia un documento que revela nueva información sobre el magnicidio del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado en junio de 2025, el cual fue entregado por una fuente directamente a los fiscales que manejan el caso.

La información consignada en dicho documento describe una compleja red de coordinación criminal que involucra a la Segunda Marquetalia de las Farc operando desde Venezuela.

Según el testimonio de la fuente citado bajo reserva en el documento, el cabecilla Iván Márquez habría ordenado y financiado el crimen desde su campamento en territorio venezolano.

"La fuente indica que fueron varias reuniones de alias el viejo para este homicidio. Al menos una reunión fue en Venezuela en el campamento de alias Iván Márquez con el Zarco Aldinever y Jhon 40", señala el documento.

La fuente asegura que para el magnicidio se habrían pagado 5.000 millones de pesos, equivalentes a más de 1,5 millones de dólares al tipo de cambio actual. El dinero habría sido enviado desde campamentos ubicados en zonas de frontera entre Colombia, Venezuela y Brasil.

El documento identifica a Géner García Molina, alias Jhon 40, como el "cerebro" y financiador principal del crimen. Sus campamentos, ubicados en Carurú, departamento de Vaupés, y en la zona noroeste del estado Amazonas de Brasil, habrían servido como puntos de entrega del dinero.

"La fuente indica que el dinero salió del campamento de Alias Jhon 40, en Carurú, departamento del Vaupés, a través de Simeón Pérez Marroquín, alias 'el Viejo', en varias entregas", detalla el documento.

Las coordinaciones iniciales se habrían realizado entre Villavicencio, capital del departamento de Meta, y el municipio de Carurú en Vaupés.

El testimonio también menciona que en la reunión donde se tomó la decisión del crimen participaron otros cabecillas, incluyendo a Alberto Cruz Lobo, alias Enrique Marulanda, hijo biológico del criminal que fundó las Farc, Manuel Marulanda Vélez, alias ‘Tirofijo’, y quien fue criado por Sandra Ramírez, exintegrante de las FARC quien hasta hace poco estuvo en el Congreso de Colombia beneficiada por los acuerdos de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos.

Según el documento: "Dicha reunión tuvo la participación de alias Araña virtualmente y de alias Jairo o Popeye, comandante de los mandos de fronteras. De alias Walter Mendoza, jefe de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar (...) Los cuales aceptaron sin objeciones la decisión de Iván Márquez".

Ante esta sensible información, María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, expresó en el programa La Noche su esperanza en que estas nuevas revelaciones ayuden a esclarecer los hechos.

Tarazona reveló que el fin de semana la Fiscalía realizará desplazamientos específicos para tomar acciones sobre este documento y otros chats que ella entregó hace mes y medio a las autoridades.

No obstante, la viuda cuestionó la falta de avances en la investigación por parte de la Fiscalía. "Yo agradezco enormemente a la Fiscalía porque evidentemente hubo unas actuaciones con una celeridad y con un cumplimiento de la ley extraordinarios el año pasado, pero el problema es que no hemos avanzado. Y como yo lo dije ayer, yo entregué datos hace un mes y medio y no han investigado".

La información consignada deberá ser corroborada y verificada por los investigadores como parte del proceso de investigación de este magnicidio que conmocionó al país.

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Las líneas de investigación podrían ampliarse con estos nuevos elementos que vinculan directamente a la Segunda Marquetalia operando desde Venezuela con el asesinato del líder político.