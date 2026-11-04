Unidad de transporte público que cubría la ruta Biscucuy-Guanare volcó y dejó tres fallecidos

Al menos tres personas perdieron la vida y más de 20 resultaron lesionadas tras el volcamiento de un autobús de transporte público en la carretera que comunica a Guanare con Biscucuy, en el estado Portuguesa (Venezuela).

VEA TAMBIÉN Doble volcamiento provoca obstrucción en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, Venezuela o

El trágico hecho se registró en el sector Mesa de Cavaca, durante la mañana de este miércoles 4 de noviembre.

De acuerdo con la información disponible, el conductor perdió el control del vehículo, provocando que dicha unidad terminara fuera de la carretera y volcada a un costado de la vía.

VEA TAMBIÉN Imprudencia de un conductor estuvo a punto de causar una tragedia en Chacao: Motorizado salió expulsado en el choque o

Según medios regionales del estado Portuguesa, entre los fallecidos se encuentran el conductor, el colector y uno de los pasajeros.

Además, más de una veintena de personas sufrieron lesiones de distinta consideración.

De momento, el tránsito por la carretera Guanare-Biscucuy permanece parcialmente restringido.

VEA TAMBIÉN Accidentes viales en Venezuela dejan 4.822 fallecidos y lesionados en lo que va de año, según el OSV o

El Observatorio de Seguridad Vial (OSV) recientemente pidió reforzar la educación vial ante el aumento de siniestros en Venezuela.

Puntualmente, la organización planteó la necesidad de establecer una política de educación vial permanente que permita prevenir accidentes y reducir la pérdida de vidas en las carreteras.