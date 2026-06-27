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Sábado, 27 de junio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Venezuela no fue al Mundial, pero el mundo está con Venezuela: estas son las muestras de apoyo en la Copa del Mundo tras la tragedia que enluta al país

junio 27, 2026
Por: Nucho Martínez
Entrenadores y jugadores de selecciones que disputan el Mundial 2026 - Fotos: X
Entrenadores y jugadores de selecciones que disputan el Mundial 2026 - Fotos: X
La comunidad del fútbol global se ha unido en un abrazo solidario con Venezuela.

Venezuela está de luto por cuenta de dos terremotos seguidos que acabaron con la vida de múltiples personas.

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Esta tragedia, vale acotar, ocurrió mientras se celebra la Copa del Mundo de la FIFA. Al repecto, varias selecciones se han mostrado solidarias con el pueblo venezolano.

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Tras los terremotos que azotaron fuertemente a la zona costera de Venezuela, la comunidad del fútbol global se ha unido en un abrazo solidario con Venezuela.

Combinados como Argentina, Uruguay, España, Portugal, Cabo Verde, Noruega y Francia, han rendido homenaje a las víctimas.

Los homenajes han incluído minutos de silencio antes de los partidos y mensajes oficiales de apoyo en ruedas de prensa.

  • Noruega - Francia:

  • España - Uruguay:

  • Luis de la Fuente (DT de España):

  • Lionel Scaloni (DT de Argentina):

  • Portugal:

 

  • Cabo Verde:

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Dichos temblores provocaron, según datos preliminares, la muerte de al menos 1.430 personas y miles de heridos.

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Expertos sostienen que este desastre fue ocasionado por un fenómeno conocido como "doblete sísmico", lo que se traduce en dos potentes terremotos consecutivos.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Aragua, Falcón y Carabobo.

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