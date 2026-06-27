Venezuela no fue al Mundial, pero el mundo está con Venezuela: estas son las muestras de apoyo en la Copa del Mundo tras la tragedia que enluta al país

Venezuela está de luto por cuenta de dos terremotos seguidos que acabaron con la vida de múltiples personas.

TE PUEDE INTERESAR:

VEA TAMBIÉN "No puedo creer las imágenes que se ven": entrenador de Argentina envía mensaje de apoyo a Venezuela tras devastador terremoto o

Esta tragedia, vale acotar, ocurrió mientras se celebra la Copa del Mundo de la FIFA. Al repecto, varias selecciones se han mostrado solidarias con el pueblo venezolano.

VEA TAMBIÉN "No entreguen a los niños": venezolanos en redes piden a las autoridades que no dejen solos a los menores que perdieron a sus familias en los terremotos o

Tras los terremotos que azotaron fuertemente a la zona costera de Venezuela, la comunidad del fútbol global se ha unido en un abrazo solidario con Venezuela.

Combinados como Argentina, Uruguay, España, Portugal, Cabo Verde, Noruega y Francia, han rendido homenaje a las víctimas.

Los homenajes han incluído minutos de silencio antes de los partidos y mensajes oficiales de apoyo en ruedas de prensa.

Noruega - Francia:

España - Uruguay:

Luis de la Fuente (DT de España):

Lionel Scaloni (DT de Argentina):

Portugal:

Cabo Verde:

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Dichos temblores provocaron, según datos preliminares, la muerte de al menos 1.430 personas y miles de heridos.

VEA TAMBIÉN Milagro en Venezuela: rescatan a un bebé que estuvo 32 horas bajo escombros y sin alimentos o

Expertos sostienen que este desastre fue ocasionado por un fenómeno conocido como "doblete sísmico", lo que se traduce en dos potentes terremotos consecutivos.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Aragua, Falcón y Carabobo.