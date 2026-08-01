Régimen venezolano anuncia la reactivación de operaciones de carga del Aeropuerto de Maiquetía tras cierre por daños por el doblete sísmico

El régimen de Venezuela anunció en las últimas horas que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, afectado por el doble terremoto que sacudió al país, reactivará sus operaciones de aviación de carga a partir del 5 de agosto.

Según informó por medio de un comunicado el Ministerio de Transporte del régimen, la reactivación de las operaciones del aeropuerto se harán de manera "progresiva" para cumplir con los estándares "de seguridad operacional de la aviación civil y siguiendo las normativas nacionales e internacionales en la materia".

Además, el escrito asegura que con la reactivación se reafirma el compromiso de "fortalecer la conectividad aérea de la nación, como parte de la recuperación de la prestación de servicios otorgados a los pasajeros de la principal puerta de entrada de Venezuela".

VEA TAMBIÉN Autoridades en Japón anunciaron el fin de las operaciones de rescate y búsqueda de víctimas en centro comercial destruido por el terremoto o

El régimen también detalló que la reactivación contempla vuelos de carga de entrada y salida, pero que el objetivo final es restablecer la conectividad aérea.

Esto se da un mes después del cierre del aeropuerto, que sirve a Caracas, tras el doblete sísmico que sacudió al país.

Hace unos días, el ministro de Transporte del régimen y presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad e Infraestructura, Francisco Garcés, informó que el restablecimiento de los servicios del aeropuerto podrían demorarse en un plazo de 10 a 12 semanas.

Tras el cierre, las operaciones aéreas se estaban apoyando en aeropuertos alternos habilitados como el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en Valencia, Carabobo; el Aeropuerto Internacional General de División (G/D) Jacinto Lara, en Barquisimeto, Lara y el Aeropuerto Internacional Manuel Carlos Piar, en Puerto Ordaz, Bolívar.