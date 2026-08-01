NTN24
Sábado, 01 de agosto de 2026
Sábado, 01 de agosto de 2026
Aeropuerto de Maiquetía

Régimen venezolano anuncia la reactivación de operaciones de carga del Aeropuerto de Maiquetía tras cierre por daños por el doblete sísmico

agosto 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía | Foto: EFE
Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía | Foto: EFE
Esto se da un mes después del cierre del aeropuerto, que sirve a Caracas, tras el doblete sísmico que sacudió al país.

El régimen de Venezuela anunció en las últimas horas que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, afectado por el doble terremoto que sacudió al país, reactivará sus operaciones de aviación de carga a partir del 5 de agosto.

Según informó por medio de un comunicado el Ministerio de Transporte del régimen, la reactivación de las operaciones del aeropuerto se harán de manera "progresiva" para cumplir con los estándares "de seguridad operacional de la aviación civil y siguiendo las normativas nacionales e internacionales en la materia".

Además, el escrito asegura que con la reactivación se reafirma el compromiso de "fortalecer la conectividad aérea de la nación, como parte de la recuperación de la prestación de servicios otorgados a los pasajeros de la principal puerta de entrada de Venezuela".

o

El régimen también detalló que la reactivación contempla vuelos de carga de entrada y salida, pero que el objetivo final es restablecer la conectividad aérea.

Esto se da un mes después del cierre del aeropuerto, que sirve a Caracas, tras el doblete sísmico que sacudió al país.

Hace unos días, el ministro de Transporte del régimen y presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad e Infraestructura, Francisco Garcés, informó que el restablecimiento de los servicios del aeropuerto podrían demorarse en un plazo de 10 a 12 semanas.

Tras el cierre, las operaciones aéreas se estaban apoyando en aeropuertos alternos habilitados como el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en Valencia, Carabobo; el Aeropuerto Internacional General de División (G/D) Jacinto Lara, en Barquisimeto, Lara y el Aeropuerto Internacional Manuel Carlos Piar, en Puerto Ordaz, Bolívar.

Temas relacionados:

Aeropuerto de Maiquetía

Régimen venezolano

Terremoto en Venezuela

Sismo en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Expectativa e incertidumbre en Venezuela por diálogo entre el régimen y Asamblea de 2015: “Que el chavismo cumpla”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Las únicas dos personas con representatividad (…) no estarán": Héctor Schamis sobre el diálogo en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"EE. UU. tiene su tiempo, nosotros tenemos el nuestro": Antonio Ledezma sobre negociaciones en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

El rostro del hambre en Cuba: los ciudadanos venden hasta su ropa y zapatos para poder sobrevivir

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

EE. UU. aumenta presión contra Irán con potente avión militar P8 Poseidón para control aéreo y marítimo

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro tendrá su último viaje de gobierno a Cuba - Foto: EFE
Gustavo Petro

Validando 67 años de la peor dictadura que ha tenido América Latina: politóloga sobre la visita de Petro a Cuba

Edificios afectados por los terremotos en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Así fueron demolidos los primeros edificios afectados en La Guaira por los terremotos en Venezuela

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

La importante condición que impuso Trump en el acuerdo de desarme total de Hamás en Gaza

Migrantes africanos ingresan de manera irregular a territorio español - Foto: EFE
Migración ilegal

La migración irregular en territorio español desata diferencias entre España e Italia

Familair de colombianos detenidos en Arabia Saudita
Colombianos

Entre lágrimas, familiar de colombianos retenidos injustamente en Arabia Saudita pide su liberación

Más de Actualidad

Ver más
Lucas Gámez, niño argentino víctima del doble terremoto en Venezuela - Foto: X
Terremoto en Venezuela

Lucas Gámez, el niño argentino que fue víctima del doble terremoto en Venezuela, fue encontrado sin vida

María Corina Machado - Foto EFE
María Corina Machado

María Corina Machado no participará en negociación entre asamblea de Dinorah Figuera y el régimen de Delcy Rodríguez: pide respetar el mandato popular de las elecciones del 2024

Hotel Melia en La Habana, Cuba - Foto: EFE
Régimen cubano

Importante cadena hotelera internacional anunció su retiro de Cuba por falta de “estabilidad operativa”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Lucas Gámez, niño argentino víctima del doble terremoto en Venezuela - Foto: X
Terremoto en Venezuela

Lucas Gámez, el niño argentino que fue víctima del doble terremoto en Venezuela, fue encontrado sin vida

María Corina Machado - Foto EFE
María Corina Machado

María Corina Machado no participará en negociación entre asamblea de Dinorah Figuera y el régimen de Delcy Rodríguez: pide respetar el mandato popular de las elecciones del 2024

Hotel Melia en La Habana, Cuba - Foto: EFE
Régimen cubano

Importante cadena hotelera internacional anunció su retiro de Cuba por falta de “estabilidad operativa”

Incendios forestales en España - EFE
Incendios forestales

Fuertes imágenes de los peores incendios forestales en la historia de España

Donald Trump y Delcy Rodríguez- Fotos EFE-AFP
Delcy Rodríguez

¿Se le cayó la careta? El mensaje sobre Hugo Chávez con el que Delcy Rodríguez desafía a Donald Trump

Gerard Piqué y Clara Chía (Instagram: @3gerardpique) - Shakira, cantante colombiana (EFE)
Shakira

¿Por qué Clara Chía no estuvo con Piqué en la final del Mundial? Este es el pacto en el que se menciona a Shakira que explicaría su ausencia

Terremoto en Venezuela (AFP)
Régimen venezolano

Venezuela accedió a 346 millones de dólares del FMI para atender la crisis tras los terremotos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre