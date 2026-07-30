EE. UU. ejecutó uno de sus más duros ataques contra el régimen de Irán y publicó imágenes de objetivos impactados

El Ejército de Estados Unidos ejecutó uno de sus más duros ataques desde el inicio, el pasado 28 de febrero, de la guerra contra el régimen de Irán.

“El 29 de julio a las 10:00 p. m. (hora del este), las fuerzas del Mando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) completaron con éxito una intensa oleada de ataques contra Irán en respuesta a los intentos de ataque con misiles perpetrados ayer contra las fuerzas norteamericanas”, confirmó el Comando Central

Los activos del CENTCOM atacaron decenas de objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) en Irán, “incluidos centros de mando militar, instalaciones de misiles y drones, puestos de vigilancia y defensa costera, y capacidades marítimas”.

“Los ataques tuvieron como objetivo reducir las amenazas que Irán y sus fuerzas interpuestas representan para las tropas norteamericanas, el transporte marítimo comercial y los países vecinos del Golfo”, precisó.

La unidad del Ejército mencionó que el 28 de julio, “fuerzas del IRGC lanzaron múltiples misiles balísticos desde Irán en un intento de ataque sorpresa contra las fuerzas norteamericanas desplegadas en Oriente Medio”. “Todos los misiles iraníes fueron interceptados con éxito”, indicó.

“Actualmente, más de 50.000 militares americanos se encuentran desplegados en Oriente Medio, manteniéndose altamente vigilantes, concentrados, letales y preparados”, afirmó.

Los Guardianes de la Revolución iraníes confirmaron la crudeza del ataque y anunciaron el jueves la muerte de tres de sus soldados durante los operativos de Estados Unidos en una provincia del noroeste de Irán.

"En el brutal ataque perpetrado por el régimen terrorista de los Estados Unidos criminales el [jueves] 30 de julio de 2026, tres valientes y abnegados miembros (...) de los Guardianes de la Revolución de la provincia de Zanjan se convirtieron en mártires", afirmó la rama regional del ejército ideológico de la república islámica en un comunicado, citado por la agencia Tasnim.

La guerra en Irán comenzó el sábado 28 de febrero cuando de madrugada Estados Unidos e Israel desplegaron fuertes ataques contra el régimen iraní que provocaron, entre otros, la muerte de ayatola Alí Jamenei.