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Sábado, 18 de julio de 2026
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Así se robó el chavismo las elecciones presidenciales en Venezuela en 2012: radiografía de un fraude

julio 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) revelados por orden del presidente estadounidense Donald Trump sostienen que el chavismo disponía desde las elecciones presidenciales de 2012 de una infraestructura tecnológica capaz de alterar hasta un millón y medio de votos de forma prácticamente indetectable en Venezuela.

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