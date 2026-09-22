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Periodismo

Yamid Amat, conocido periodista colombiano, fue hospitalizado en Bogotá y permanece en UCI: esto es lo que se sabe de su salud

septiembre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Yamid Amat se encuentra en UCI - Canva y redes
Yamid Amat se encuentra en UCI - Canva y redes
De acuerdo con la información conocida hasta ahora, Amat enfrenta una complicación pulmonar que afecta el flujo de aire.

El reconocido periodista colombiano Yamid Amat, de 84 años, se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fundación Santa Fe, en Bogotá, según información preliminar de fuentes cercanas al centro médico. El comunicador permanece bajo observación médica y acompañado por su familia.

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De acuerdo con la información conocida hasta ahora, Amat enfrenta una complicación pulmonar que afecta el flujo de aire. Fuentes cercanas a la institución señalaron que se trata de una condición inflamatoria que obstruye el paso del aire desde los pulmones.

Hasta el momento, según la información difundida, la Fundación Santa Fe no ha emitido un parte médico oficial sobre el estado de salud del periodista, por lo que los detalles sobre su condición corresponden a la información reportada por fuentes cercanas a la institución.

Cabe resaltar que la noticia se conoce meses después de que Amat dejara uno de los espacios periodísticos que marcaron buena parte de su trayectoria profesional. El comunicador es considerado una de las figuras más reconocidas del periodismo colombiano y ha desarrollado una carrera de varias décadas en medios de comunicación.

Yamid Amat ha sido una figura habitual de la televisión y la radio nacional. Durante décadas estuvo al frente de noticieros y programas de opinión.

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Asimismo, su trayectoria profesional supera las tres décadas de trabajo continuo en espacios informativos de amplia audiencia, lo que lo convirtió en una referencia para varias generaciones de periodistas colombianos.

La noticia sobre su hospitalización también ha generado atención entre colegas y figuras de los medios, debido al reconocimiento que tiene Amat dentro del periodismo colombiano.

Finalmente, la información disponible señala que permanece en la UCI de la Fundación Santa Fe, donde recibe atención médica especializada. Se espera que en las próximas horas se conozca nueva información sobre el estado de salud del periodista.

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