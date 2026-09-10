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Jueves, 10 de septiembre de 2026
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"Pasé por cosas turbias": preocupantes imágenes de exfutbolista de la selección argentina ‘Pocho’ Lavezzi encienden las alarmas por su estado de salud

septiembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Ezequiel el pocho Lavezzi, exfutbolista argentino / FOTO: EFE
Ezequiel el pocho Lavezzi, exfutbolista argentino / FOTO: EFE
Ezequiel “Pocho” Lavezzi reapareció públicamente en Italia y un video divulgado en redes generó preocupación entre sus seguidores.

Ezequiel “Pocho” Lavezzi volvió a quedar en el centro del foco público luego de que un video de su reaparición en Italia se viralizara y generara preocupación por su estado de salud.

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El exdelantero argentino, de 41 años, estuvo hace poco tiempo en un homenaje organizado por el Napoli, club en el que se transformó en uno de los grandes ídolos de los aficionados. En medio de una entrevista hecha en el marco del evento, imágenes dejaron ver movimientos y temblores que rápidamente circularon y fueron comentados en redes sociales.

La difusión del registro provocó numerosas especulaciones entre los usuarios, sobre todo por los antecedentes personales que el mismo Lavezzi comentó de forma pública en los últimos meses. No obstante, las imágenes por sí solas no pueden establecer un diagnóstico médico ni determinar cuál fue la causa de los movimientos observados.

La preocupación ha tomado fuerza porque el exjugador habló abiertamente sobre el proceso de recuperación por el que está pasando. En una entrevista que dio al programa Olga, Lavezzi mencionó que decidió internarse un mes en una clínica especializada tras atravesar un período complicado que se relacionan con sus adicciones.

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“Pasé por cosas turbias”, expresó el exfutbolista, el cual también explicó que en este momento sigue realizando un tratamiento. Lavezzi dijo que una conversación con su hijo fue clave para tomar la decisión de ir por ayuda profesional.

“Hoy sigo luchando y sigo en tratamiento para seguir mejorando”, aseguró en aquella entrevista, dejando claro que su recuperación no ha sido un proceso puntual, sino una lucha que persiste.

Luego de la aparición de las imágenes en Italia, la periodista Laura Ubfal indicó que Lavezzi ha estado sometido a un tratamiento de rehabilitación y planteó que los movimientos que se han observado podrían tener relación con la medicación, pero esa explicación no demuestra un diagnóstico médico confirmado.

El episodio volvió así a poner el foco sobre una etapa sobre todo delicada de la vida del exfutbolista que luego de retirarse del fútbol profesional en 2019 tuvo que enfrentar problemas personales que lo llevaron a buscar asistencia especializada.

Pese a la preocupación que se generó por el video, hasta ahora no se conoce con exactitud un parte médico oficial que pueda asegurar que Lavezzi esté atravesando una nueva crisis de salud. Tampoco el exjugador hizo una declaración pública en la que atribuya los movimientos ya mencionados a una enfermedad o complicación en concreto.

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