“Yo he soñado con él y cuando me despierto ya no está; eso es lo duro”: hijas del candidato ecuatoriano asesinado Fernando Villavicencio

Ecuador acude a las urnas este domingo 20 de agosto en una elección manchada de sangre tras la serie de varios asesinatos políticos, entre ellos, el de uno de los candidatos a la presidencia, el periodista Fernando Villavicencio, quien fue ultimado a la salida de un mitin político al norte de Quito el pasado 9 de agosto.

NTN24 habló con las hijas del candidato asesinado Amanda y Tamia Villavicencio, quienes, visiblemente afectadas, hablaron del legado que les dejó su padre, lo que podría esperarle al país en estas elecciones y lo que le decían a su padre, que desde el periodismo hubiese podido aportarle más a la nación que desde la política, pero igual decidieron apoyarlo.

“Papi nos preparó para esto desde hace muchos años, nos forjó en rebeldía desde niñas y siento que él sabía que algún día no iba poder estar con nosotros, entonces todo lo que nos dijo desde siempre ahora cobran un sentido”, relató Amanda.

“Yo me he soñado con él y en el sueño está conmigo y cuando me despierto ya no está, y eso es lo duro, pero ahí está nuestra familia poniéndonos la fuerza porque no es fácil”, sentenció Tamia.

Además, mencionaron que en esta lucha contra la corrupción su padre solo contó con el grupo que estuvo cerca de su proyecto político, pero, de resto, siempre enfrentó todo solo: “Era muy fuerte enfrentarse a todo esto solo, con la tibieza de los demás, él cargando sobre sus propios hombros todo el peso de la corrupción, solamente tenía a su grupo”.

Este domingo 20 de agosto, Ecuador vivirá una jornada de elecciones anticipadas para elegir presidente, vicepresidente y 137 asambleístas, quienes ostentarán sus cargos hasta 2025.