Viernes, 08 de agosto de 2025
Real Madrid

Con Linda Caicedo de protagonista, el Real Madrid lanzó su nuevo uniforme: "El latido del corazón de los madridistas"

agosto 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Linda Caicedo | Foto: EFE
Linda Caicedo | Foto: EFE
El conjunto merengue compartió fotografías en las que se puede detallar la tercera equipación de la temporada 25/26.

El Real Madrid y su marca deportiva patrocinadora, Adidas, lanzaron la tercera equipación para la temporada 25/26, con varias de sus estrellas como protagonistas, incluida la futbolista colombiana Linda Caicedo.

A través de las redes sociales y de su página web, el conjunto merengue compartió fotografías en las que se puede detallar la dorsal, la cual es de de color azul, inspirado en el tono de las gradas del Bernabéu.

o

Según se observa en las imágenes, dicho color se combina con detalles en blanco e incorpora el icónico trébol de la marca en su línea Originals. “Su diseño representa una fusión perfecta entre las identidades del Real Madrid y Adidas”, detalla el equipo.

Por otro lado, indica que es la primera vez que las tres rayas blancas que recorren las mangas presentan un borde dentado como el de las icónicas zapatillas Adidas Originals.

En materia de confección, la nueva camiseta del Real Madrid fue creada con “materiales avanzados” y posee la última tecnología de la marca para maximizar el flujo de aire y mantener a los jugadores frescos durante los partidos.

o

“El latido de los madridistas. ​Una fusión de nuestro ADN. Esta es la tercera camiseta del Real Madrid CF 25/26”, precisaron tanto el equipo como la marca en las redes sociales.

Las imágenes compartidas muestran a grandes estrellas del equipo, tanto masculino como femenino, luciendo la nueva indumentaria. Entre ellos están le brasileño Vinicius Jr, el francés Kylian Mbapé y la colombiana Linda Caicedo.

“La nueva tercera equipación del Real Madrid 25/26 es mucho más que una camiseta: es historia, diseño y moda materializados en una pieza única (...) Fusiona el legado futbolístico del club con la esencia de la cultura contemporánea”, añadió la marca en su sitio web.

De acuerdo con información de Adidas, el precio de la camiseta tanto para hombre como para mujer, es de 150 euros. Pero otros productos tienen precios que van desde 23 euros hasta los 160.

Temas relacionados:

Real Madrid

Linda Caicedo

Deportes

Fútbol

Camiseta

Visitante observa cuadro de la tragedia de Hiroshima - Foto EFE
Hiroshima

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Vicky Dávila - EFE
Colombia

"Petro quiere quedarse porque él en el fondo es como Chávez, como Maduro, como Fidel y puede ser peor": precandidata Vicky Dávila lanza advertencias sobre el Gobierno Petro

Foto de referencia (AFP)
Marina

Alto mando de la Marina de EE. UU. lanza advertencia sobre el Ejército venezolano: "no es una nación estable"

Bill y Hillary Clinton - Foto AFP
Caso Jeffrey Epstein

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano

