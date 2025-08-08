Con Linda Caicedo de protagonista, el Real Madrid lanzó su nuevo uniforme: "El latido del corazón de los madridistas"

El Real Madrid y su marca deportiva patrocinadora, Adidas, lanzaron la tercera equipación para la temporada 25/26, con varias de sus estrellas como protagonistas, incluida la futbolista colombiana Linda Caicedo.

A través de las redes sociales y de su página web, el conjunto merengue compartió fotografías en las que se puede detallar la dorsal, la cual es de de color azul, inspirado en el tono de las gradas del Bernabéu.

Según se observa en las imágenes, dicho color se combina con detalles en blanco e incorpora el icónico trébol de la marca en su línea Originals. “Su diseño representa una fusión perfecta entre las identidades del Real Madrid y Adidas”, detalla el equipo.

Por otro lado, indica que es la primera vez que las tres rayas blancas que recorren las mangas presentan un borde dentado como el de las icónicas zapatillas Adidas Originals.

En materia de confección, la nueva camiseta del Real Madrid fue creada con “materiales avanzados” y posee la última tecnología de la marca para maximizar el flujo de aire y mantener a los jugadores frescos durante los partidos.

“El latido de los madridistas. ​Una fusión de nuestro ADN. Esta es la tercera camiseta del Real Madrid CF 25/26”, precisaron tanto el equipo como la marca en las redes sociales.

Las imágenes compartidas muestran a grandes estrellas del equipo, tanto masculino como femenino, luciendo la nueva indumentaria. Entre ellos están le brasileño Vinicius Jr, el francés Kylian Mbapé y la colombiana Linda Caicedo.

“La nueva tercera equipación del Real Madrid 25/26 es mucho más que una camiseta: es historia, diseño y moda materializados en una pieza única (...) Fusiona el legado futbolístico del club con la esencia de la cultura contemporánea”, añadió la marca en su sitio web.

De acuerdo con información de Adidas, el precio de la camiseta tanto para hombre como para mujer, es de 150 euros. Pero otros productos tienen precios que van desde 23 euros hasta los 160.