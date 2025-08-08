NTN24
Viernes, 08 de agosto de 2025
Claudia Sheinbaum

“Ahora toca trabajar, no solamente hablar de la soberanía”: analista sobre la posible intervención militar por parte de EE.UU. contra cárteles del narcotráfico

agosto 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La presidente de México, Claudia Sheinbaum, rechazó cualquier posibilidad de intervención militar estadounidense en territorio mexicano.

Este viernes la tensión entre México y Estados Unidos escaló a un nuevo nivel luego de que la administración de Donald Trump acusara al gobierno mexicano de tener presuntos vínculos con el régimen de Nicolás Maduro y los cárteles del narcotráfico.

Ante esto, la presidente de México, Claudia Sheinbaum, desmintió estas acusaciones y rechazó cualquier posibilidad de intervención militar estadounidense en territorio mexicano.

Para hablar sobre este tema, Roxana Juárez Parra, exdirectora de la Subprocuraduría de Investigación de Delincuencia y analista senior de Southern Pulse, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

La invitada afirmó que ya se había advertido de la posibilidad de que “los tentáculos de las organizaciones delictivas crecieran de tal forma que los países se volvieran una especie de amenaza para una región”.

o

“Esto pasa con las organizaciones delictivas que han surgido en México, que se han fortalecido en el sexenio anterior, en el que nunca se les tocó, y entonces no tendríamos que decir que no existe un vínculo”, añadió.

“El gobierno mexicano debería de haber hecho, desde el principio de estos dos nuevos mandatos, un acuerdo entre las partes para cooperar en una serie de temas que tienen que ver con crimen organizado trasnacional”, aseveró.

Juárez Parra explicó que el problema del desgaste es “una serie de antecedentes que están sobre la mesa y que para los norteamericanos ha sido motivo de sorpresa”.

“Las fuerzas armadas de México y Estados Unidos se hablan muy bien, todo el tiempo están en contacto; bueno, pues ahora toca hacer una estrategia conjunta y comenzar a trabajar, no solamente hablar de la soberanía”, concluyó.

"Ahora toca trabajar, no solamente hablar de la soberanía": analista sobre la posible intervención militar por parte de EE.UU. contra cárteles del narcotráfico

Visitante observa cuadro de la tragedia de Hiroshima - Foto EFE
Hiroshima

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Vicky Dávila - EFE
Colombia

"Petro quiere quedarse porque él en el fondo es como Chávez, como Maduro, como Fidel y puede ser peor": precandidata Vicky Dávila lanza advertencias sobre el Gobierno Petro

Foto de referencia (AFP)
Marina

Alto mando de la Marina de EE. UU. lanza advertencia sobre el Ejército venezolano: "no es una nación estable"

Bill y Hillary Clinton - Foto AFP
Caso Jeffrey Epstein

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano

Manifestante en Alligator Alcatraz/ Centro de detención en Florida - Fotos EFE
Alligator Alcatraz

Denuncian condiciones inhumanas en el centro de detención migratoria Alligator Alcatraz: administración Trump dice cuánto cuesta dormir en las polémicas instalaciones

RAE

'Gocho', el reconocido gentilicio venezolano, se cuela en el diccionario de la RAE

María Elvira Salazar con la Ley de Dignidad en 2023 - Foto AFP
María Elvira Salazar

"Tiene todas las de ganar": analistas políticos hablan sobre las posibilidades de que Trump apruebe la Ley de Dignidad propuesta por María Elvira Salazar

Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Shakira, cantante - Foto EFE
Shakira

Nuevo récord: Shakira vendió más de un millón de entradas en México en medio de su gira musical

Sofía Vergara lanza su marca propia de café / Foto AFP News
Sofía Vergara

Sofía Vergara reveló qué es lo que más le preguntan de Colombia en el exterior: “Es muy especial”

Manifestante en Alligator Alcatraz/ Centro de detención en Florida - Fotos EFE
Alligator Alcatraz

Denuncian condiciones inhumanas en el centro de detención migratoria Alligator Alcatraz: administración Trump dice cuánto cuesta dormir en las polémicas instalaciones

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump exige a la industria farmacéutica bajar precios o "afrontará las consecuencias"

RAE

'Gocho', el reconocido gentilicio venezolano, se cuela en el diccionario de la RAE

Beyoncé - EFE
Beyoncé

Se robaron memorias USB con música inédita de Beyoncé de un carro alquilado por su coreógrafo y un bailarín

Claudia Sheinbaum, presidente mexicana y Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto AFP
México

"Se trata de una táctica de presión": José Joel Peña Llanes sobre el impacto arancelario de Estados Unidos a México

