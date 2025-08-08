“Ahora toca trabajar, no solamente hablar de la soberanía”: analista sobre la posible intervención militar por parte de EE.UU. contra cárteles del narcotráfico

Este viernes la tensión entre México y Estados Unidos escaló a un nuevo nivel luego de que la administración de Donald Trump acusara al gobierno mexicano de tener presuntos vínculos con el régimen de Nicolás Maduro y los cárteles del narcotráfico.

Ante esto, la presidente de México, Claudia Sheinbaum, desmintió estas acusaciones y rechazó cualquier posibilidad de intervención militar estadounidense en territorio mexicano.

Para hablar sobre este tema, Roxana Juárez Parra, exdirectora de la Subprocuraduría de Investigación de Delincuencia y analista senior de Southern Pulse, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

La invitada afirmó que ya se había advertido de la posibilidad de que “los tentáculos de las organizaciones delictivas crecieran de tal forma que los países se volvieran una especie de amenaza para una región”.

“Esto pasa con las organizaciones delictivas que han surgido en México, que se han fortalecido en el sexenio anterior, en el que nunca se les tocó, y entonces no tendríamos que decir que no existe un vínculo”, añadió.

“El gobierno mexicano debería de haber hecho, desde el principio de estos dos nuevos mandatos, un acuerdo entre las partes para cooperar en una serie de temas que tienen que ver con crimen organizado trasnacional”, aseveró.

Juárez Parra explicó que el problema del desgaste es “una serie de antecedentes que están sobre la mesa y que para los norteamericanos ha sido motivo de sorpresa”.

“Las fuerzas armadas de México y Estados Unidos se hablan muy bien, todo el tiempo están en contacto; bueno, pues ahora toca hacer una estrategia conjunta y comenzar a trabajar, no solamente hablar de la soberanía”, concluyó.