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Sábado, 17 de octubre de 2026
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Rusia

Zelenski advierte que la decisión de Trump de eximir a Rusia de nuevas sanciones representa un incentivo para Putin: "Seguirá atacando"

octubre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Volodímir Zelenski, Donald Trump y Vladímir Putin - Fotos EFE
Volodímir Zelenski, Donald Trump y Vladímir Putin - Fotos EFE
Zelensky afirmó que esta decisión se produjo el mismo día en que Rusia atacó 15 instalaciones críticas de infraestructura eléctrica en Ucrania.

La decisión de Donald Trump de eximir a Rusia de las nuevas sanciones importantes es un "estímulo" para Vladimir Putin, denunció Volodymyr Zelensky el sábado, mientras que Moscú la celebró como un "momento histórico".

Donald Trump asestó un golpe a una ley de gran significado simbólico: la Ley Graham, promulgada a mediados de septiembre, que constituyó la primera medida importante tomada por el Congreso contra Moscú desde el regreso al poder del multimillonario estadounidense.

"Por la presente, eximo de la aplicación de las sanciones, restricciones y aranceles previstos en la Ley Graham", afirma una orden ejecutiva publicada el viernes por la noche por la Casa Blanca, citando "el interés nacional de Estados Unidos".

Moscú acogió con satisfacción esta medida. "La suspensión de la Ley Graham (...) es un momento importante y verdaderamente histórico", declaró Kirill Dmitriev, asesor del Kremlin en cooperación económica internacional.

En Kiev, el Sr. Zelensky declaró que "la suspensión de las sanciones estadounidenses, la reducción de la presión sobre el agresor y las recompensas financieras para Putin solo lo incitan a seguir atacando".

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Zelensky afirmó que esta decisión se produjo el mismo día en que Rusia atacó 15 instalaciones críticas de infraestructura eléctrica en Ucrania, en uno de los ataques más importantes contra la red eléctrica del país.

Acusó a Moscú de intentar "provocar un apagón generalizado en Ucrania" antes del invierno y privar a "millones" de personas de electricidad y calefacción.

Durante una conferencia de prensa virtual el sábado, el Sr. Zelensky también declaró que el levantamiento de las sanciones estadounidenses contra Moscú "continuará".

"Creo que esto es solo el comienzo, y esta medida relativa a la Ley Lindsey (Graham) no es el final de la historia", dijo el Sr. Zelensky.

La semana pasada, Donald Trump anunció un acuerdo con Vladimir Putin para levantar las sanciones, lo que permite a Estados Unidos importar grandes cantidades de diésel ruso. Según Zelensky, este acuerdo fue solo un "primer paso".

Ya preocupado por los recientes anuncios pro-Moscú del líder republicano, el presidente ucraniano declaró esta semana sentirse "traicionado" y recurrió a sus aliados europeos, exigiendo 70.000 millones de dólares adicionales para contrarrestar la afluencia rusa.

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La Ley Graham apunta específicamente al sector energético ruso, así como a Vladimir Putin y otros altos funcionarios rusos.

También otorga a Donald Trump la facultad de imponer aranceles de hasta el 100% a los cinco principales importadores de gas y petróleo rusos, incluidos China e India.

La ley lleva el nombre de su principal promotor, el senador republicano Lindsey Graham, fallecido en julio, un firme defensor de Ucrania y un acérrimo crítico de Rusia e Irán.

Contó con el firme apoyo de Volodímir Zelensky, quien la aclamó tras su promulgación como "una herramienta extremadamente poderosa capaz de poner fin a esta guerra".

Sin embargo, las ya tensas relaciones entre los presidentes estadounidense y ucraniano han entrado en una nueva crisis.

Esta semana, Kiev se quejó de no haber sido advertida por sus aliados sobre los inminentes ataques rusos e informó de la imposición de importantes restricciones al uso crucial por parte del ejército ucraniano de los servicios satelitales proporcionados por SpaceX, la empresa estadounidense de Elon Musk.

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