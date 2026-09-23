Habitantes de El Manteco quemaron un comando policial para intentar linchar a señalado del asesinato de un niño en Bolívar, Venezuela

El hallazgo del cuerpo sin vida de un niño de tres años generó conmoción en la población de El Manteco, municipio Piar del estado Bolívar. Las autoridades detuvieron al padre del menor, señalado como principal sospechoso.

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Tras conocerse el hallazgo, habitantes de El Manteco salieron a las calles para expresar su indignación y exigir que se esclarezcan las circunstancias en las que murió el niño.

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La situación también provocó momentos de tensión frente al comando policial de la localidad.

Un grupo de manifestantes intentó ingresar a las instalaciones, presuntamente con la intención de tomar acciones contra el detenido.

El cuerpo del niño fue localizado dentro de un saco en las inmediaciones de la pista de aterrizaje, en el sector conocido como Aeropuerto de El Manteco.

El escalofriante episodio se registró durante la mañana del pasado lunes 21 de septiembre del año en curso.

Según reportes, el menor permanecía bajo el cuidado de su padre debido a que sus progenitores estaban separados y la madre se encontraba trabajando.

Funcionarios de la Policía del Estado Bolívar (PEB) y otros organismos de seguridad reforzaron la custodia del comando.

De momento, avanzan las diligencias para determinar las circunstancias exactas de la muerte del pequeño.