El saludo entre cracks que se dieron Cristiano Ronaldo y Richard Ríos en la liga árabe que ha generado críticas en Colombia

Culminó este sábado la jornada cinco de la liga Saudí con los juegos entre Al-Faisaly FC 0-0 Al-Hazem SC, Al-Taawoun 0-0 Al-Fateh SC y el Al-Ittihad del colombiano Richard Ríos 2-1 Al Nassr del portugués Cristiano Ronaldo.

Este último encuentro mencionado fue el único que tuvo anotaciones. Abrió el marcador el delantero nigeriano George Ilenikhena, quien se fue de doblete, al minuto 4 y al minuto 22; por la visita descontó el brasilero Angelo.

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Las cámaras de la transmisión captaron el saludo en la zona de prensa que se dieron Richard Ríos, uno de los nuevos refuerzos del Al-Ittihad, con el crack portugués Cristiano Ronaldo, quien está estrenando nuevo look.

Sin embargo, los comentarios han sido bastante críticos con el colombiano, a quien le cuestionan el hecho de no seguir en una liga europea y haberse ido a Arabia, donde el nivel competitivo no es igual.

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Ríos no fue titular con su equipo, pero ingresó al minuto 46 en reemplazo de Mukhtar Ali, mientras que CR7 jugó todo el partido, pero en esta oportunidad no se le dio el gol.

El próximo partido del Al-Ittihad de Richard Ríos por la liga árabe será el 8 de septiembre ante el Al-Fayha; mientras que el Al Nassr del ‘Bicho’ se medirá ante el Abha el mismo día.