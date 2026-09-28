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Lunes, 28 de septiembre de 2026
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Elon Musk

Así fue la impactante explosión del megacohete Starship de Elon Musk en el amerizaje y tras alcanzar por primera vez la órbita terrestre

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Captura de video tomado de la cuenta oficial en X de SpaceX. (EFE)
Captura de video tomado de la cuenta oficial en X de SpaceX. (EFE)
El cohete más grande y potente diseñado hasta ahora orbitó alrededor de la Tierra y desplegó satélites operativos.

El megacohete Starship de Elon Musk alcanzó este lunes por primera vez la órbita terrestre durante un vuelo de prueba, un hito clave en el desarrollo de este gigante diseñado para futuras misiones a la Luna y Marte.

Unos 25 minutos después de despegar en la mañana desde Texas, el cohete más grande y potente diseñado hasta ahora comenzó a orbitar alrededor de la Tierra y a desplegar satélites operativos.

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Acompañados por los prolongados aplausos de los ingenieros, estos hitos representan un verdadero avance para la empresa estadounidense SpaceX, que protagonizó en junio una sonada salida a Bolsa.

El mastodonte plateado y negro tuvo sin embargo un problema en uno de sus motores, lo que llevó a la compañía a acortar esta prueba, que inicialmente debía durar unas diez horas.

En lugar de dar seis vueltas a la Tierra, la etapa superior del aparato, la nave, solo realizó dos órbitas antes de descender de manera controlada y amerizar algo bruscamente en el Pacífico, tres horas después del lanzamiento, y en medio de una explosión que fue captada por las cámaras.

La etapa inferior del cohete, que había impulsado el conjunto, cayó como estaba previsto al inicio del vuelo en las aguas del golfo de México.

Tras unos diez años de desarrollo y tres años de pruebas, este 14 vuelo de prueba del Starship constituyó el primer intento de alcanzar la órbita terrestre y lo logró.

"Es una hazaña haber logrado llegar a la órbita", pero el hecho de que no hayan "conseguido realizar un vuelo de 10 horas y hayan tenido problemas de motor" impide que este ensayo sea "un éxito rotundo", dijo Kathleen Curlee, analista espacial en la Universidad de Georgetown.

La decisión de los equipos de llevar la prueba hasta el vuelo orbital resultó, en efecto, delicada, pues uno de los motores de la nave se detuvo prematuramente durante el ascenso.

Tras un análisis técnico y un breve cambio de rumbo, la empresa anunció que finalmente seguiría adelante. "Solo iremos a órbita si todo parece estar en orden en todos los frentes", aseguró justo antes del despegue Jake Berkowitz, ingeniero de SpaceX.

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Este vuelo de prueba debería, no obstante, marcar la entrada de Starship en una nueva fase de ensayos, que incluirá en particular intentos de repostaje de combustible en órbita.

Son numerosos los desafíos técnicos que aún quedan por superar para este megacohete, que Elon Musk quiere hacer totalmente reutilizable.

El hombre más rico del mundo domina hoy el mercado de lanzamientos comerciales con sus cohetes Falcon, parcialmente reutilizables, y quiere ir más lejos utilizando Starship para un abanico de misiones que va desde enviar centros de datos al espacio hasta la colonización de Marte.

Versiones modificadas de Starship también deben servir al programa lunar de la NASA y a la realización de vuelos de largo recorrido sobre la Tierra, pero el desarrollo de todos estos proyectos se ha retrasado en los últimos años.

Debido a su reciente salida a bolsa, SpaceX enfrenta presión por parte del público y de los inversores para "llevar a cabo pruebas espectaculares", ya que lo contrario sería "percibido como un fracaso", explicó Curlee antes del vuelo.

La misión permitió el despliegue exitoso de 26 satélites Starlink de nueva generación, que vendrán a aumentar la ya gigantesca constelación de internet satelital de la empresa.

A este decimocuarto vuelo de prueba le seguirán esta semana otros tres lanzamientos de cohetes de SpaceX, uno de los cuales transportará una tripulación de astronautas a la Estación Espacial Internacional (EEI).

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