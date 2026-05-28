WhatsApp y la Inteligencia Artificial: estudio revela sorprendentes cifras sobre el alcance de ambas tecnologías

Un estudio reciente reveló las sorprendentes cifras sobre el alcance que tiene WhatsApp y que continúan incrementándose con la implementación de la Inteligencia Artificial (IA) en países como Colombia.

Según el Reporte de Tendencias de Mensajería 2026, el alcance de WhatsApp en el territorio nacional es del 75% entre los usuarios, que, de acuerdo con la investigación, representa uno de los niveles de preferencia más altos del continente.

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La mensajería empresarial, mientras tanto, registró un crecimiento del 84% en el último año, lo que a su vez representa un cambio estructural en la manera en que los usuarios interactúan con sus entornos.

Ese crecimiento en el área empresarial está relacionado con la IA como una oportunidad que las empresas e incluso las instituciones gubernamentales han contemplado progresivamente hacia la nueva era de la tecnología.

Los famosos mensajes automáticos y los chatbots han creado puentes directos que los usuarios sienten más propositivos y prácticos con la gestión, por ejemplo, de trámites cotidianos, así como las notificaciones de emergencias en tiempo récord.

"El verdadero cambio ocurre cuando las instituciones se mueven hacia los canales que las personas ya dominan y usan de forma natural, como WhatsApp por ejemplo", dice Paula Rojas, citada en un comunicado de Infobip, que realizó el estudio.

El uso de inteligencia artificial conversacional, según el reporte, permite pasar de una atención reactiva a un modelo de gestión "disponible 24/7".

"Los ciudadanos reciben respuestas en segundos en lugar de días y el talento humano se enfoca en los casos que realmente requieren intervención, como los de mayor vulnerabilidad y complejidad social", agrega.

Asimismo, el estudio expone que no se trata de reemplazar personas en medio del proceso hacia la implementación de estas herramientas, sino de eliminar "fricciones" que pueden consumir grandes cantidades de tiempo y recursos.

Interfaces de chat empresarial bajo el estándar de la API como el de WhatsApp Business ofrecen un entorno corporativo de grado empresarial, "estructurado, auditable y altamente escalable" que se conecta de forma nativa a la infraestructura, los sistemas CRM o las herramientas de verificación de identidad.

Mientras que el correo electrónico institucional se enfrenta a bajas tasas de lectura, las alertas y notificaciones a través de mensajería instantánea garantizan una inmediatez crítica para la distribución de alertas tempranas con tasas de apertura que superan el 90%, según cifras del estudio.

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El enfoque, por demás, promueve la equidad y la inclusión teniendo en cuenta que son aplicaciones que funcionan eficientemente incluso en dispositivos móviles de bajo costo y con redes limitadas, lo que les permite a usuarios de comunidades apartadas acceder a sus gestiones sin necesidad de asumir los desplazamientos físicos.