Satélites descubren una enigmática estructura en el mar de China Meridional y luego le pierden el rastro

Imágenes satelitales publicadas por Reuters, mostraron un objeto de origen desconocido que apareció y desapareció en El Bajo de Masinloc, también conocido como el Atolón de Scarborough, entre el 27 de mayo y el 1 de junio.

El hallazgo ocurrió en los mismos días en que buques de la Guardia Costera de Estados Unidos y Filipinas realizaron la primera patrulla conjunta conocida en las aguas del atolón, el enclave más disputado del mar de China Meridional.

Filipinas anunció el pasado miércoles que investiga los reportes. Gilberto Teodoro, secretario de Defensa declaró en el Diálogo de Shangri-La – foro de seguridad regional en Singapur que había recibido “información en bruto” sobre una posible estructura en el atolón.

Las Fuerzas Armadas aún no habían podido determinar su naturaleza. El Consejo de Seguridad Nacional fue designado para conducir la investigación.

La empresa Vantor captó imágenes los días 27, 29 y 30 de mayo que mostraba un posible objeto flotante en la apertura del atolón, junto a una barrera que lo atravesaba.

El martes, SeaLight, grupo de monitoreo vinculado a la Universidad de Stanford, publicó en X imágenes del 28 de mayo en las que identificó “un pequeño objeto reflectante claramente distinguible en la plataforma arrecifal, cerca de la entrada de la laguna”.

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El objeto medía menos de diez metros de diámetro. En una imagen del 1 junio, ya no era visible.

Entre el 26 de mayo y el 1 de junio, el guardacostas USCGC Midgett operó junto al BRP Melchora Aquino en la primera patrulla conjunta de ese tipo en las aguas del atolón, según SeaLight.