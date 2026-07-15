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Miércoles, 15 de julio de 2026
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Presos políticos

Excarcelan a presos políticos venezolanos José Sánchez, Adrián De Gouveia, Enyerbeth Porras, Jackson Vera, Adolfo Torres y José Ramón Carabela

julio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Familiares de presos políticos en Venezuela participando en una vigilia - Foto de referencia: EFE
Familiares de presos políticos en Venezuela participando en una vigilia - Foto de referencia: EFE
Según el más reciente balance de Foro Penal, en Venezuela hay 372 personas consideradas presos políticos, de las cuales 347 son hombres y 25 mujeres.

Este miércoles 15 de julio, la organización no gubernamental Foro Penal confirmó la excarcelación, bajo medidas cautelares, de varios presos políticos.

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Entre los excarcelados están el exdiputado opositor José Sánchez ‘Mazuco’, Adrián De Gouveia, Enyerbeth Porras, Jackson Vera, Adolfo Torres y José Ramón Carabela.

Según el más reciente balance de Foro Penal, en Venezuela hay 372 personas consideradas presos políticos, de las cuales 347 son hombres y 25 mujeres.

El régimen venezolano rechaza esa clasificación y sostiene que los detenidos enfrentan procesos por la comisión de delitos.

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Tras la captura y traslado del dictador Nicolás Maduro a Estados Unidos, la dictadura venezolana ha excarcelado a múltiples presos políticos.

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Los presos políticos son personas arrestadas y encarceladas arbitrariamente por motivos políticos. No solo incluyen a dirigentes opositores, sino también a estudiantes, periodistas, activistas, militares y ciudadanos comunes.

Suelen ser detenidos sin el debido proceso, sin pruebas justificadas y bajo condiciones denunciadas como violaciones a los derechos humanos.

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