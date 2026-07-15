Excarcelan a presos políticos venezolanos José Sánchez, Adrián De Gouveia, Enyerbeth Porras, Jackson Vera, Adolfo Torres y José Ramón Carabela
Este miércoles 15 de julio, la organización no gubernamental Foro Penal confirmó la excarcelación, bajo medidas cautelares, de varios presos políticos.
Entre los excarcelados están el exdiputado opositor José Sánchez ‘Mazuco’, Adrián De Gouveia, Enyerbeth Porras, Jackson Vera, Adolfo Torres y José Ramón Carabela.
Según el más reciente balance de Foro Penal, en Venezuela hay 372 personas consideradas presos políticos, de las cuales 347 son hombres y 25 mujeres.
El régimen venezolano rechaza esa clasificación y sostiene que los detenidos enfrentan procesos por la comisión de delitos.
Tras la captura y traslado del dictador Nicolás Maduro a Estados Unidos, la dictadura venezolana ha excarcelado a múltiples presos políticos.
Los presos políticos son personas arrestadas y encarceladas arbitrariamente por motivos políticos. No solo incluyen a dirigentes opositores, sino también a estudiantes, periodistas, activistas, militares y ciudadanos comunes.
Suelen ser detenidos sin el debido proceso, sin pruebas justificadas y bajo condiciones denunciadas como violaciones a los derechos humanos.