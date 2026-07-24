¿A quiénes desaloja el régimen en Fuerte Tiuna para entregar viviendas a afectados por terremotos en Venezuela?

La periodista Sebastiana Barráez, experta en seguridad y ámbito militar, analizó en NTN24 el Fuerte Tiuna, complejo militar más grande y estratégico de Caracas, cuyas viviendas se están entregando a damnificados tras los terremotos en Venezuela. Compartió los sectores de la población que serían desalojados de esos apartamentos para entregarlos ahora a damnificados de los sismos.