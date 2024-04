Elon Musk reveló cuándo la inteligencia artificial lograría superar a la humanidad; sería más pronto de lo pensado

El magnate sudafricano Elon Musk ha dado unas fuertes declaraciones sobre la inteligencia artificial (IA) en las que reveló cuando considera él que los modelos IA puede llegar a superar a la humanidad.

Durante su participación junto a Nicolai Tangen, CEO de Norges Bank Investment Management, en el evento de un espacio de X el dueño de Tesla habló sobre el avance tan rápido que ha tenido la inteligencia artificial.

Musk señaló que la cantidad de hardware que se dedica al IA cada vez se multiplica de una manera exponencial cada año.

En ese sentido, el magnate dio unas llamativas y fuertes declaraciones sobre el futuro de este tipo de tecnologías que, para susto, de muchos y según Musk, podrá superar a la humanidad muy pronto.

Elon comentó durante este evento que la inteligencia artificial “puede ser más inteligente que cualquier humano a finales del próximo año”.

Esto porque se ha dado cuenta de que “la IA es la tecnología que avanza más rápido que he visto de cualquier tipo, y he visto mucha tecnología. El hardware de IA y las computadoras que se ponen en línea dedicada a la IA aumentan en un factor de 10 cada año, si no cada 6 a 9 meses. Muchos, muchos avances en software se demuestran en la curva”.

El sudafricano, dueño de SpaceX, comentó también durante su intervención que: “Supongo que tendremos una IA más inteligente que cualquier ser humano a finales del próximo año”.

Aunque sus declaraciones son fuertes, muchos dudan de la veracidad que tendrían, pues en el pasado Musk habría dado predicciones sobre varios temas que aún no han ocurrido, como el llevar el ser humano a Marte y que los Tesla puedan ser conducidos de manera autónoma.

El dueño de Tesla también conversó sobre su modelo de inteligencia artificial conocido como ‘Grok’, el cual tendrá una segunda versión que llegará en mayo y que se prevé que superé a GPT-4 una vez que esté disponible.

“Estamos tratando de tener suficientes GPU para entrenarlo lo suficientemente rápido como para lograrlo en mayo. Lo cual creo que probablemente sucederá. El siguiente paso sería Grok 3, que sería, supongo, comparable a GPT-5 o superior”, aseguró.

Musk también habló sobre la importancia de la seguridad en el ámbito de la inteligencia artificial, debido a que considera que es una tecnología de la cual “debemos preocuparnos bastante” y “mantenernos atentos”.

Por lo que considera que: “deberíamos regular la seguridad de las IA. El desafío aquí es que la regulación tiende a ser establecida como reacción a cuando pasa algo malo”.