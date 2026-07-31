El nuevo 'laboratorio de vuelo' de la NASA: inauguran gigantesco túnel de viento para probar naves que viajarán a la Luna y Marte

La NASA dio un paso histórico en la preparación de la nueva era de la aviación y la exploración del espacio profundo tras inaugurar este viernes su primer gran túnel de viento en más de cuatro décadas.

La infraestructura está diseñada para poner a prueba el rendimiento, la estabilidad y la seguridad de las futuras generaciones de aviones, cohetes y naves espaciales destinadas a la Luna y Marte.

La nueva Instalación de Investigación de Dinámica de Vuelo, ubicada en el Centro de Investigación Langley en Hampton (Virginia), cuenta con una superficie de 2.320 metros cuadrados y unifica las capacidades de dos antiguos laboratorios históricos de la agencia espacial.

"Esta plataforma nos proporciona la tecnología clave para poner a prueba las ideas que darán forma al futuro de la aviación y la exploración espacial", destacó el administrador de la NASA, Jared Isaacman, durante la ceremonia oficial de apertura.

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La instalación cuenta con una cámara de pruebas de seis metros de diámetro equipada con cuatro potentes motores de 750 caballos de fuerza y hélices de fibra de carbono.

Este sistema permite generar corrientes de aire de hasta 188 kilómetros por hora (117 mph) el doble de la capacidad de los túneles anteriores, lo que facilita el ensayo de prototipos más pesados, aeronaves militares, drones autónomos y módulos de descenso planetario.

El laboratorio desempeñará un papel crucial en la evaluación de los procesos de entrada, descenso y aterrizaje de misiones lunares y marcianas, lo que permitirá simular las complejas dinámicas atmosféricas de otros mundos y mitigar los riesgos de diseño antes del desarrollo de vuelos reales.

Además de sus aplicaciones avanzadas para la exploración espacial, la NASA confirmó que el nuevo complejo cuenta con un diseño de alta eficiencia energética que reducirá considerablemente los costos de mantenimiento.

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Esta obra forma parte del plan estratégico de modernización a 20 años de las infraestructuras científicas del Centro Langley.