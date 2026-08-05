NTN24
Miércoles, 05 de agosto de 2026
Miércoles, 05 de agosto de 2026
Eclipse

Así será el deslumbrante eclipse que se verá en Colombia y Venezuela este mes de agosto: horarios y recomendaciones para observarlo

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24
La noche del 27 de agosto habrá un eclipse de Luna visible en el hemisferio occidental - Foto NASA
La noche del 27 de agosto habrá un eclipse de Luna visible en el hemisferio occidental - Foto NASA
La visibilidad del eclipse abarcará gran parte de Norte y Sudamérica, además de sectores de Europa y África.

Un eclipse lunar parcial alcanzará su punto máximo durante la noche del 27 de agosto, extendiéndose hasta la madrugada del 28 en algunas zonas horarias, ofreciendo un espectáculo astronómico visible en todo el continente americano sin necesidad de equipamiento especializado.

El fenómeno ocurrirá cuando la Luna atraviese la sombra de la Tierra, resultando en una cobertura del aproximadamente 93% del diámetro lunar dentro de la umbra, la zona más oscura de la sombra terrestre.

o

Aunque no será un eclipse total, la Luna mostrará un oscurecimiento dramático con tonalidades cobrizas y rojizas en los bordes cubiertos.

La visibilidad del eclipse abarcará gran parte de Norte y Sudamérica, además de sectores de Europa y África, permitiendo que millones de personas observen este acontecimiento celeste.

Este alcance geográfico lo convierte en uno de los eventos astronómicos más accesibles del año para las poblaciones de América Latina, incluyendo Venezuela, Colombia, México, Argentina, Chile, Perú y Ecuador.

Un eclipse lunar se produce cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de manera tal que nuestro satélite natural atraviesa la sombra terrestre. Durante este tipo de eventos, la Luna adquiere característicos tonos rojizos, razón por la cual algunos eclipses lunares son popularmente conocidos como "Lunas de sangre".

A diferencia de los eclipses solares, que requieren protección ocular especializada, los eclipses lunares son completamente seguros para observar directamente con los ojos.

No se necesita ningún equipo especial, aunque el uso de binoculares o un telescopio pequeño puede proporcionar una vista más detallada de la sombra curva de la Tierra desplazándose sobre la superficie lunar.

Para una experiencia óptima de observación, se recomienda ubicarse en un entorno oscuro, alejado de las luces brillantes de las ciudades. Estas condiciones permitirán apreciar mejor los matices de color y el contraste entre las zonas iluminadas y oscurecidas de la Luna.

o

¿A qué hora se verá el eclipse en Colombia y Venezuela?

En países como Colombia y Venezuela se podrá observar uno de los eclipses lunares parciales más impresionantes de la década el próximo 27 de agosto.

El fenómeno celestial dará inicio en Colombia a las 8:23 p.m. del 27 de agosto (9:23 p.m. en Venezuela) con la fase penumbral, momento en que la Luna comenzará a ingresar en la sombra exterior de la Tierra.

Aunque este primer cambio será sutil, marcará el comienzo de un evento que se extenderá por más de cinco horas.

La fase parcial del eclipse, cuando la sombra oscura de la Tierra comience a cubrir notoriamente el disco lunar, iniciará a las 9:33 p.m. en Colombia (10:33 p.m. en Venezuela).

A partir de ese momento, los observadores podrán apreciar gradualmente cómo una porción cada vez mayor de la Luna se oscurece, creando un contraste dramático en el cielo nocturno.

El punto máximo del eclipse ocurrirá en Colombia a las 11:12 p.m. (12:12 a.m. en Venezuela), cuando el 93% de la Luna estará cubierta por la umbra terrestre.

Este porcentaje tan elevado hace que este eclipse parcial sea particularmente notable, ya que se acerca mucho a ser un eclipse total, ofreciendo un espectáculo visual impresionante que no requiere ningún equipo especial para su observación.

Después de alcanzar su máxima cobertura, el proceso comenzará a revertirse gradualmente. La Luna empezará a emerger de la sombra de la Tierra, y el eclipse finalizará completamente en Colombia a las 2:01 a.m. del 28 de agosto (3:01 a.m. en Venezuela), cuando nuestro satélite natural recupere totalmente su brillo característico.

Temas relacionados:

Eclipse

Eclipse de Luna

Eclipse de Sol

Sistema Solar

Planeta Tierra

Luna

Nasa

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Duro relato de activista cubano en huelga de hambre: "Matan a los hombres con impunidad"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Las dictaduras no son eternas, tienen fecha de caducidad”: exembajador de Nicaragua ante la OEA

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Quién es el nominado para ser el nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Estos son los retos en materia económica que enfrentará De la Espriella una vez asuma el poder

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Presión de Estados Unidos a Cuba: “Es la próxima manzana que se va a caer del árbol”

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Cuba y Estados Unidos - Canva
Cuba

Aumenta la presión: Estados Unidos habría enviado más agentes de Inteligencia a Cuba

Apagones en Venezuela - Foto de referencia: AFP
Apagones Venezuela

Ola de protestas en Venezuela ante los apagones frecuentes en diferentes estados: “Queremos luz”

Abelardo de la Espriella - Foto: AFP
Colombia

Estos son los retos en materia económica que enfrentará De la Espriella una vez asuma el poder

Delcy Rodríguez - Foto AFP
Delcy Rodríguez

Opinión sobre el intento de robo de identidad política de Delcy Rodríguez: “estamos seguros que no tendrá éxito”

Donald Trump y Delcy Rodríguez - Foto EFE
Donald Trump

Donald Trump vuelve a afirmar que Venezuela es "feliz" mientras senadores de EE. UU. exigen a Delcy Rodríguez elecciones libres e inmediatas

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
El NavCube3-mini es un tren lunar comercial en el Laboratorio de Navegación Espacial-Foto: NASA
Nasa

La NASA entrega un innovador sistema para la futura red de comunicaciones en la Luna

_la NASA que muestra a los integrantes del equipo de propulsores del Telescopio Espacial, Nancy Grace Roman-Foto: EFE
Nasa

La NASA prepara el lanzamiento del telescopio Roman, el observatorio que busca revolucionar la física del universo

Imágenes de planetas- Foto NASA
Nasa

La NASA revela día en julio en el que en el amanecer la Luna, Marte, Saturno y Urano formarán asombrosa alineación

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Daños provocados por los terremotos en Venezuela - Fotos: X
Terremoto en Venezuela

Desoladora evidencia: cámara de seguridad instalada en una vivienda graba el impacto del doblete sísmico que enlutó a Venezuela

Mural del difunto presidente Hugo Chávez en los tanques de agua en el techo de un edificio en Caracas - Foto de referencia: EFE
Terremoto en Venezuela

Asamblea afín al régimen aprobó polémica “ley de arrendamientos” tras terremotos y en medio de temor de propietarios a alquilar en Venezuela

Donald Trump, sobre el acuerdo para fin del conflicto con el régimen de Irán - Foto: EFE
Estados Unidos

Estados Unidos ataca el régimen de Irán por tercera noche consecutiva tras advertencia de Trump

Rosario Murillo y Daniel Ortega (EFE)
Nicaragua

¿El régimen se arrepiente? Dictadura de Nicaragua aplaza hasta septiembre aprobación de reforma para excluir a opositores de elecciones

Kylian Mbappé y Mikel Oyarzabal (EFE)
Mundial 2026

Ya se conoce el primer finalista del Mundial 2026: España dio la sorpresa y eliminó a Francia

Nicolás Maduro y Cilia Flores
Dictadura en Venezuela

¿Por qué hasta ahora salen a la luz los documentos de la CIA sobre las trampas del chavismo para quedarse en el poder en Venezuela?

Emiliano Martínez, portero del Aston Villa - Foto: EFE
Mundial 2026

La imagen del 'Dibu' Martínez llorando tras la caída de Argentina ante España en la final del Mundial 2026

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023