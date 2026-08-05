Así será el deslumbrante eclipse que se verá en Colombia y Venezuela este mes de agosto: horarios y recomendaciones para observarlo

Un eclipse lunar parcial alcanzará su punto máximo durante la noche del 27 de agosto, extendiéndose hasta la madrugada del 28 en algunas zonas horarias, ofreciendo un espectáculo astronómico visible en todo el continente americano sin necesidad de equipamiento especializado.

El fenómeno ocurrirá cuando la Luna atraviese la sombra de la Tierra, resultando en una cobertura del aproximadamente 93% del diámetro lunar dentro de la umbra, la zona más oscura de la sombra terrestre.

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Aunque no será un eclipse total, la Luna mostrará un oscurecimiento dramático con tonalidades cobrizas y rojizas en los bordes cubiertos.

La visibilidad del eclipse abarcará gran parte de Norte y Sudamérica, además de sectores de Europa y África, permitiendo que millones de personas observen este acontecimiento celeste.

Este alcance geográfico lo convierte en uno de los eventos astronómicos más accesibles del año para las poblaciones de América Latina, incluyendo Venezuela, Colombia, México, Argentina, Chile, Perú y Ecuador.

Un eclipse lunar se produce cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de manera tal que nuestro satélite natural atraviesa la sombra terrestre. Durante este tipo de eventos, la Luna adquiere característicos tonos rojizos, razón por la cual algunos eclipses lunares son popularmente conocidos como "Lunas de sangre".

A diferencia de los eclipses solares, que requieren protección ocular especializada, los eclipses lunares son completamente seguros para observar directamente con los ojos.

No se necesita ningún equipo especial, aunque el uso de binoculares o un telescopio pequeño puede proporcionar una vista más detallada de la sombra curva de la Tierra desplazándose sobre la superficie lunar.

Para una experiencia óptima de observación, se recomienda ubicarse en un entorno oscuro, alejado de las luces brillantes de las ciudades. Estas condiciones permitirán apreciar mejor los matices de color y el contraste entre las zonas iluminadas y oscurecidas de la Luna.

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¿A qué hora se verá el eclipse en Colombia y Venezuela?

En países como Colombia y Venezuela se podrá observar uno de los eclipses lunares parciales más impresionantes de la década el próximo 27 de agosto.

El fenómeno celestial dará inicio en Colombia a las 8:23 p.m. del 27 de agosto (9:23 p.m. en Venezuela) con la fase penumbral, momento en que la Luna comenzará a ingresar en la sombra exterior de la Tierra.

Aunque este primer cambio será sutil, marcará el comienzo de un evento que se extenderá por más de cinco horas.

La fase parcial del eclipse, cuando la sombra oscura de la Tierra comience a cubrir notoriamente el disco lunar, iniciará a las 9:33 p.m. en Colombia (10:33 p.m. en Venezuela).

A partir de ese momento, los observadores podrán apreciar gradualmente cómo una porción cada vez mayor de la Luna se oscurece, creando un contraste dramático en el cielo nocturno.

El punto máximo del eclipse ocurrirá en Colombia a las 11:12 p.m. (12:12 a.m. en Venezuela), cuando el 93% de la Luna estará cubierta por la umbra terrestre.

Este porcentaje tan elevado hace que este eclipse parcial sea particularmente notable, ya que se acerca mucho a ser un eclipse total, ofreciendo un espectáculo visual impresionante que no requiere ningún equipo especial para su observación.

Después de alcanzar su máxima cobertura, el proceso comenzará a revertirse gradualmente. La Luna empezará a emerger de la sombra de la Tierra, y el eclipse finalizará completamente en Colombia a las 2:01 a.m. del 28 de agosto (3:01 a.m. en Venezuela), cuando nuestro satélite natural recupere totalmente su brillo característico.