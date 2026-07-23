Estados Unidos publica imágenes de masivos bombardeos por decimotercera noche consecutiva en Irán y revela cifra de militares que tiene en "todo Oriente Medio"

Las fuerzas del Mando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) informaron que completaron con éxito “la decimotercera noche consecutiva de ataques” contra el régimen de Irán este jueves 23 de julio a las 9:00 p. m. (hora del este).

La unidad del Ejército hizo un breve resumen, mediante una nota de prensa, de los objetivos atacados y publicó un video con algunas de las operaciones que cumplió en contra del régimen instalado en Teherán.

“El CENTCOM atacó centros de mando militar iraníes, instalaciones de almacenamiento de drones, redes de comunicación, puestos de vigilancia costera y capacidades marítimas, con el fin de reducir aún más la amenaza que Irán representa para los marinos civiles y los buques comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz”, mencionó en el comunicado.

Precisó que el estrecho, la valiosa vía navegable para el comercio internacional, “permanece abierta al tránsito a pesar de los recientes ataques del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán”.

“Los buques comerciales continúan navegando libremente por el estrecho con el apoyo de las fuerzas armadas norteamericanas”, aseveró.

Además, a modo de advertencia, reveló la cifra de militares que tiene dispuestas en la zona, incluida Irán, para hacer frente en las operaciones. “Actualmente, más de 50.000 militares estadounidenses operan en todo Oriente Medio”, detalló.

El presidente Donald Trump afirmó, entre tanto, este jueves que los fondos iraníes congelados en Estados Unidos se utilizarán a partir de ahora para compensar los daños en los buques afectados en el Golfo.

"De ahora en adelante, cualquier y todo daño causado a barcos, cargamentos o cualquier cosa relacionada con ello será pagado con dinero iraní que Estados Unidos tiene en su posesión y controla", aseguró el mandatario republicano en su plataforma Truth Social.

Kuwait informó el jueves por la noche, por su parte, que se enfrentaba a ataques con misiles y drones iraníes, después de que sonaran las sirenas de alerta en el país del Golfo.

"Las defensas aéreas kuwaitíes están interceptando en estos momentos ataques hostiles con misiles y drones tras la agresión injustificada de Irán", informó el Estado Mayor local en redes sociales.

Anteriormente, el ejército había informado de otro ataque en su lado de la frontera con Irak, que "causó daños materiales, pero no hubo víctimas", precisó en X.

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Los ataques hutíes contra buques sauditas en el mar Rojo, a su turno y en medio de la reactivación de las hostilidades en Oriente Medio, impulsaron el precio del petróleo y el barril de Brent del mar del Norte superó los 100 dólares por primera vez desde principios de mayo. Alcanzó el jueves los 100,69 dólares, lo que representa un alza del 7,04% respecto al día anterior.