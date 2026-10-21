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Miércoles, 21 de octubre de 2026
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Meta

Juez de EE. UU. condena a Meta a pagar 25.000 millones de dólares por engañar a los usuarios en el caso Cambridge Analytica

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Letreros de Meta frente a la empresa-Foto EFE
Letreros de Meta frente a la empresa-Foto EFE
La sanción millonaria impuesta por un tribunal responsabiliza a la matriz de Facebook por emitir declaraciones engañosas sobre la privacidad y el acceso de terceros a información privada.

Un tribunal del estado de Nuevo México ordenó este miércoles a la corporación tecnológica Meta, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, el pago de una sanción económica por 25.000 millones de dólares tras incurrir en prácticas engañosas frente al público sobre los protocolos de protección de datos personales.

El fallo emitido por el juez Francis Mathew fijó la cifra multimillonaria luego de la determinación de un jurado popular, el cual halló a la empresa responsable de efectuar promesas falsas sobre la custodia de la información privada y los controles de acceso concedidos a entidades externas.

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La causa judicial hunde sus raíces en las operaciones de Cambridge Analytica, consultora británica vinculada a la campaña electoral norteamericana de 2016 que obtuvo sin el consentimiento explícito de las personas la información de millones de perfiles para orientar propaganda de carácter político.

“Facebook hizo promesas engañosas sobre quién podía acceder a los datos de sus usuarios y cómo protegía esa información”, destacó el fallo tras la demanda promovida por las autoridades judiciales en defensa del consumidor y la privacidad digital.

Esta histórica resolución sienta un precedente severo en materia de regulación tecnológica e imposición de responsabilidades a los gigantes de las redes sociales. De hecho, la magnitud de esta decisión judicial no solo expone las vulnerabilidades del sector, sino que envía un mensaje inequívoco sobre el costo de la negligencia corporativa.

La contundencia de la condena financiera refleja la firmeza de la justicia norteamericana en la sanción de abusos vinculados a la privacidad de los ciudadanos. Esta penalización económica, lejos de ser un hecho aislado, marca un punto de inflexión en la relación entre el Estado y las multinacionales digitales.

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En consecuencia, el castigo ejemplar contra la corporación tecnológica refuerza el marco de supervisión estatal para prevenir el uso indebido de datos personales en el entorno virtual, con la consolidación de una era de mayor fiscalización donde la protección del usuario es la prioridad absoluta.

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