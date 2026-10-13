¿Qué pretende Cilia Flores? Nuevo abogado se suma a la defensa de la esposa del dictador Maduro

La defensa de la esposa del dictador Nicolás Maduro, Cilia Flores, se refuerza; en las últimas horas se conoció que el abogado Miguel Andrés Sánchez Boss, especializado en delitos financieros, confiscación de bienes y con experiencia en sanciones de la OFAC, ha presentado una autorización formal para representar a Flores ante la justicia de Nueva York en Estados Unidos. La petición, a la que tuvo acceso NTN24, incluye certificaciones del Tribunal Supremo de Texas y del Colegio de Abogados de ese estado que acreditan que Sánchez Ross ejerce desde noviembre de 2006, mantiene su licencia vigente y no registra sanciones disciplinarias.