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Donald Trump

Casa Blanca niega que Donald Trump pidiera al régimen de Irán atacar ciudades de Estados Unidos

octubre 6, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
La administración de los Estados Unidos aseguró que el mandatario advertía acerca de una eventual amenaza iraní. Sus palabras se malinterpretaron y provocaron críticas en California.

La Casa Blanca negó este martes que Donald Trump solicitara al régimen de Irán atacar ciudades de Estados Unidos, después de que unas declaraciones del mandatario en un mitin en Nebraska fuesen interpretadas como una autorización para golpear Los Ángeles y San Diego.

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Trump habló el lunes por la noche frente sus seguidores en Grand Island, Nebraska, en un acto de campaña antes de las elecciones legislativas de noviembre. Mientras defendía los costos económicos que se derivan de la guerra con Irán, el presidente aseguró que el incremento de los precios era “un pequeño precio” para mantener seguro al país.

En ese contexto, Trump ha mencionado de forma directa a las dos principales ciudades de California. “Pueden destruir una ciudad. Que destruyan Los Ángeles. Que destruyan San Diego”, sostuvo, según las grabaciones del acto. Sus palabras provocaron una reacción rápida de dirigentes políticos y autoridades californianas.

El director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, negó que Trump estuviese promoviendo un ataque contra territorio norteamericano. Según explicó, el presidente se refería a la amenaza que podría suponer para Estados Unidos que Irán llegase a disponer de capacidad nuclear.

Cheung aseguró que los comentarios de Trump fueron “malinterpretados y tergiversados” y describió la reacción de los medios como un “escándalo mediático” que, a su juicio, “no se basa en la realidad”. El funcionario sostuvo que Trump estaba detallando por qué su administración ve necesario impedir que Teherán haga armas nucleares.

La explicación no paró las críticas. El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó las declaraciones de Trump de “peligrosas” y afirmó que las autoridades estatales están monitoreando la situación frente a la posibilidad de que actores extranjeros interpreten las palabras del presidente como una invitación a atacar California.

Los alcaldes de Los Ángeles y San Diego, Karen Bass y Todd Gloria, de igual forma cuestionaron al mandatario. Bass aseguró que el papel del presidente es proteger a los ciudadanos de los Estados Unidos. Gloria afirmó que San Diego no debe ser visto como “daño colateral” ni un “precio pequeño a pagar”.

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Inclusive dentro del Partido Republicano aparecieron críticas. Jim Desmond, candidato republicano a la Cámara de Representantes por un distrito del área de San Diego y veterano de la Marina, dijo que su deber debió ser proteger a los ciudadanos y no ver ciudades del país como un costo aceptable de una guerra.

La controversia aparece al momento que continúa el conflicto entre Estados Unidos e Irán y la administración Trump enfrenta la presión por el impacto de la guerra acerca de los precios del petróleo y los combustibles. El mandatario insiste en que su objetivo es impedir que Teherán tenga armas nucleares, mientras el régimen de Irán afirma que no busca desarrollar ese tipo de armamento.

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