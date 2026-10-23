La IA entra como un factor electoral conflictivo en las elecciones de medio mandato en EE. UU., dividida entre el recelo social y las donaciones millonarias

La inteligencia artificial y su vertiginosa expansión física se han consolidado como un elemento disruptivo e incómodo en la campaña demócrata y republicana de cara a los comicios legislativos de medio mandato en los Estados Unidos, marcados por el recelo social hacia los riesgos tecnológicos y el flujo multimillonario de capitales corporativos destinados a influir en la contienda.

Pese a que las principales inquietudes del electorado continúan ancladas en la inflación y el costo de vida, la instalación masiva de centros de datos requeridos para alimentar estos sistemas ha desatado una intensa contestación en numerosas comunidades locales debido a su elevado consumo de recursos hídricos y energéticos.

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Según los sondeos demoscópicos recientes, más de la mitad de los ciudadanos norteamericanos expresa temor ante los perjuicios potenciales de los modelos avanzados, y cerca de un 60 % respalda la imposición de restricciones legales a la construcción de estas grandes instalaciones energéticas.

“La industria y el Gobierno no están alineados en el desarrollo de esta tecnología”, advirtió el analista y académico Nicholas Reese al señalar la falta de marcos regulatorios consolidados por parte del Congreso federal.

La controversia territorial ha fracturado las plataformas de ambos partidos, con la obligación para candidatos de diversas filiaciones en estados clave como Ohio, Wisconsin o Texas de distanciarse de los nuevos proyectos de infraestructura digital para evitar el castigo en las urnas.

En paralelo a la resistencia vecinal, los comités de acción política vinculados a corporaciones líderes del sector tecnológico han inyectado más de 55 millones de dólares en la financiación de campañas para asegurar apoyos legislativos y neutralizar a los sectores críticos.

La ausencia de consensos institucionales sobre el control de la innovación digital plantea un desafío estructural para la estabilidad política y económica del país norteamericano.

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El establecimiento de salvaguardas normativas rigurosas resulta indispensable para compatibilizar el avance tecnológico con la tranquilidad de las comunidades y la seguridad nacional.