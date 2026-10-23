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Viernes, 23 de octubre de 2026
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Régimen cubano
Programa: El Informativo

Régimen cubano habría recrudecido el abuso contra los presos políticos y la persecución

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
El régimen de Miguel Díaz-Canel ha trasladado el foco del aparato represivo estatal directamente hacia el sistema penitenciario de la isla, sometiendo a los prisioneros políticos a condiciones inhumanas que configuran un patrón sistemático de tortura. Según la más reciente documentación del centro de asesoría legal independiente Cubalex, la dictadura recrudeció no solo la persecución a los que aún no detienen, sino también los abusos tras las rejas mediante el uso prolongado de la incomunicación forzada, la denegación premeditada de asistencia médica y el aislamiento en celdas de castigo.

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