Régimen cubano habría recrudecido el abuso contra los presos políticos y la persecución

El régimen de Miguel Díaz-Canel ha trasladado el foco del aparato represivo estatal directamente hacia el sistema penitenciario de la isla, sometiendo a los prisioneros políticos a condiciones inhumanas que configuran un patrón sistemático de tortura. Según la más reciente documentación del centro de asesoría legal independiente Cubalex, la dictadura recrudeció no solo la persecución a los que aún no detienen, sino también los abusos tras las rejas mediante el uso prolongado de la incomunicación forzada, la denegación premeditada de asistencia médica y el aislamiento en celdas de castigo.