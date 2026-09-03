Telescopio Hubble de la NASA identificó una compleja onda atmosférica de 10 lados que rodea el polo sur de Saturno

El Telescopio Espacial Hubble de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) identificaron una compleja onda atmosférica de 10 lados que rodea el polo sur de Saturno, arcando la primera vez que se observa un patrón de chorro geométrico de gran magnitud en el hemisferio sur del planeta.

El hallazgo, publicado en la revista Science Advances, fue liderado por el investigador Agustín Sánchez- Lavega de la Universidad del País Vasco (UPV), combinando imágenes tomadas por astrónomos aficionados desde 2024 con datos de alta resolución del programa Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL) del Hubble.

La estructura denominada decágono, muestra signos de intensificación reciente a diferencia del histórico hexágono del polo norte, el cual permanece estable desde hace más de cuatro décadas.

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“Nunca habíamos visto nada parecido en el hemisferio sur de Saturno», declaró Amy Simon, coautora del estudio e investigadora principal de OPAL, del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland.

"El hexágono norte ha estado presente cada vez que lo hemos observado durante más de 40 años. Esta formación es diferente: parece estar intensificando, lo que nos brinda la excepcional oportunidad de observar el desarrollo de un gigantesco patrón atmosférico”, declaró Amy Simon, investigadora principal de OPAL.

El análisis de la imagen reveló características clave sobre la naturaleza del nuevo fenómeno, las capturas en distintas longitudes de onda confirmaron que la onda no se limita al nivel superficial de las nubes, sino que se extienden verticalmente dentro de una de las potentes corrientes en chorro del planeta.

Las sospechas iniciales surgieron tras el cambio estacional de santuario mediante aportes al Laboratorio Virtual de Observatorio Planetario, siendo posteriormente validadas por el Hubble al revisar registros que datan de 2023.

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El equipo planea coordinar análisis adicionales con el telescopio espacial James Webb y modelado computacional para determinar la durabilidad de la onda y los mecanismos dinámicos que motivaron su repentina aparición.