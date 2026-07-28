SpaceX revela espectaculares imágenes del amerizaje controlado de la Starship en el océano Índico

La compañía aeroespacial SpaceX publicó este martes las imágenes oficiales del hito alcanzado durante la decimotercera prueba de vuelo de su mega nave Starship, la cual logró posarse con total éxito y de forma controlada sobre las aguas del océano Índico tras completar un recorrido orbital de casi hora y media.

A través de sus canales oficiales en la red social X, la empresa de Elon Musk compartió secuencias de video y fotografías que muestran la maniobra final del gigantesco vehículo espacial. El cohete desciende en posición vertical, enciende sus motores para frenar la caída justo sobre la superficie marina.



El éxito de la misión llega luego de sortear dos aplazamientos en Texas, el primero provocado por un fallo técnico durante el encendido de los motores y el segundo debido a condiciones meteorológicas adversas en la zona de despegue.

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Además de validar la maniobra de amerizaje, esta prueba marcó varios avances clave para la ingeniería aeroespacial. La nave transportó y puso en órbita exitosamente 20 satélites Starlink V3 de nueva generación, se realizó por primera vez el encendido de un motor Raptor en el vacío espacial.

También recopilaron valiosos datos sobre la resistencia del sistema de protección térmica durante el crítico reingreso a la atmósfera terrestre, el propulsor Super Heavy V3 ejecutó con precisión la maniobra de retroceso impulsado por sus 33 motores.

Este vuelo corresponde a la segunda prueba realizada este año con la versión tres del prototipo de la Starship. La misión es seguida minuciosamente por la NASA, que depende del desarrollo de este sistema de transporte espacial para enviar astronautas a la superficie lunar en el marco de las misiones Artemis, actualmente programadas para principios de 2028.

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Con esta demostración de reingreso y control de descenso, SpaceX refuerza su liderazgo en la carrera espacial comercial frente a competidores directos como Blue Origin, la firma de Jeff Bezos que desarrolla en paralelo su módulo de aterrizaje Blue Moon.