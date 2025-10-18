NTN24
Sábado, 18 de octubre de 2025
Tecnología

¿Qué busca OpenAI con la inclusión de material erótico en ChatGPT para usuarios adultos verificados?

octubre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
En entrevista con NTN24, Paolo Miscia, especialista en tecnología, analizó la medida e indicó que podría estar relacionada con estrategias comerciales y otros asuntos.

Recientemente, la compañía detrás de ChatGPT, OpenAI, anunció la expansión de sus políticas de contenido, una noticia que fue confirmada por Sam Altman, director ejecutivo de la compañía, quien reveló que a partir de diciembre se ampliará el rango de contenidos permitidos, incluyendo material erótico para usuarios adultos verificados.

En entrevista con NTN24, Paolo Miscia, especialista en tecnología, analizó la medida y sugirió que el anuncio podría ser una "cortina de humo" para desviar la atención de temas más delicados, como recientes demandas relacionadas con suicidios.

“Y ese no es el único tema delicado (...) Aquí la inteligencia artificial está entrando a nuestra intimidad porque lo puede hacer, porque es una tecnología que entiende, que habla, que es empática. Entonces el tema no es tanto el erotismo, porque el erotismo es parte de la vida. El tema es cuántos millones de personas van a estar desarrollando una relación íntima con la inteligencia artificial y qué impacto puede tener esto”, comentó.

Por otro lado, indicó que la medida podría estar relacionada con estrategias comerciales. Y es que con 800 millones de usuarios activos, OpenAI podría estar explorando modelos de monetización basados en publicidad.

“Entonces está entrando por esta puerta del engagement (...) ChatGPT ya empieza a querer que las personas se queden ahí mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si se queda mucho tiempo le puede vender mucha publicidad”, argumentó.

Finalmente, indicó que ChatGPT busca ser una aplicación para todos y no solamente un asistente en el trabajo o un asistente en la escritura. “Nos va a llevar a verlo de manera muy diferente”, concluyó.

