Esta es la región sudamericana en la que empresa de ChatGPT planea construir un megacentro de datos sin precedentes para la inteligencia artificial

Una región sudamericana será sede de un megacentro de datos para la inteligencia artificial que será construido por la empresa de ChatGPT, que adelantó los trámites para llevar a cabo el proyecto.

Y es que la compañía estadounidense OpenAI, creadora del famoso chatbot, firmó una carta de intenciones para edificar dicha obra en la Patagonia argentina.

Se trataría entonces de la primera sede única en su tipo en Latinoamérica, según anunció el viernes el Gobierno del presidente argentino Javier Milei.

El proyecto, denominado Startgate Argentina, en asociación con la empresa local Sur Energy, supondrá una inversión de 25.000 millones de dólares, de acuerdo con lo informado por la Presidencia en un comunicado.

La planta se enmarca en una política de incentivos a la inversión extranjera con amplios beneficios fiscales y aduaneros durante 30 años, lanzada por Milei en 2024 para sectores estratégicos.

El anuncio se produjo tras una reunión que el argentino mantuvo este viernes con directivos de OpenAI y Sur Energy.

El centro de datos está diseñado a una escala suficiente "capaz de albergar la próxima generación de computación de IA y alcanzar una capacidad de hasta 500 MW", afirmó la Presidencia.

Cabe señalar que aún no se ha notificado acerca ni de su ubicación exacta, ni de la fecha de inicio del proyecto, anticipado por Sam Altman, director general de OpenAI.

Stargate Argentina, con inversiones en varios países, abarca alrededor de 500.000 millones de dólares en inversiones en nuevos centros de datos.

Fidji Simo, número dos de la empresa OpenAI, comunicó a la prensa que rechazaba que las faraónicas inversiones en infraestructura de inteligencia artificial puedan convertirse en una burbuja, y las definió como una "nueva realidad" para satisfacer la demanda de los usuarios.

"Se trata de una nueva inversión masiva en potencia de cálculo en un momento en el que la necesitamos desesperadamente para muchos usos que la gente quiere", indicó Simo, quien cree que el mundo "realmente va a cambiar y se va a dar cuenta de que la potencia de cálculo es el recurso más estratégico".