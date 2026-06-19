NTN24
Viernes, 19 de junio de 2026
Viernes, 19 de junio de 2026
Videojuegos

Revolución en el mundo los videojuegos: así es como los usuarios están cambiando su manera de jugar e interactuar con los dispositivos

junio 19, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Foto: Videojuegos a doble pantalla
Foto: Videojuegos a doble pantalla
Los creadores de contenido sobre videojuegos, así como los usuarios corrientes, están adentrándose en una experiencia cada vez más inmersiva.

El mundo de los videojuegos ha evolucionado rápidamente desde la primera consola de videojuegos en 1972 (la Magnavox Odyssey) hasta los videojuegos en streaming, que aparecieron en los últimos años.

TE PUEDE INTERESAR

Los jugadores, asimismo, han cambiado sus maneras de jugar. Aunque anteriormente un grupo de amigos debía reunirse para participar de la experiencia, la tecnología ha dado paso a otras alternativas.

o

El jugar online y el streaming —para los creadores de contenido sobre videojuegos— ha representado, a su vez, nuevos retos para las empresas creadoras no solo de los programas diseñados para el entretenimiento, sino de máquinas que mejoren la práctica.

Los usuarios pasaron de conectar sus consolas en sus televisores a utilizar equipos portátiles y varios de ellos optaron por jugar en computadores, donde los procesadores especializados y las tarjetas de video hacen la experiencia todavía más inmersiva.

Pero ahora se está viviendo una revolución en las maneras de jugar e interactuar desde la llegada de la doble pantalla que les facilitan a los usuarios la interacción y ahora, a los jugadores y creadores, la competencia y el streaming.

Equipos como el ROG Zephyrus DUO, o el Asus Zenbook DUO, llegaron este año como parte de esa revolución al integrar dos paneles en una sola máquina, lo que quiere decir que en el lugar donde una laptop común tendría el teclado, estas tienen otra pantalla.

Dicha herramienta les permite, por ejemplo, a los jugadores, la ventaja competitiva de jugar en la pantalla principal mientras que, en la secundaria, se pueden hacer otro tipo de monitoreos.

Con la llegada de esta tecnología, ambos monitores, sin embargo, podrían conectarse en una sola pantalla que también funciona para edición de video, para el caso de los jugadores que cargan sus experiencias a las plataformas.

La división de hardware de gama alta para videojuegos y deportes electrónicos (eSports) Republic of Gamers logró lanzar este año la primera laptop gamer de 16 pulgadas en el mundo con doble pantalla.

o

Pero máquinas de este estilo, cabe resaltar, ya han sido empleadas en los últimos años para otro tipo de actividades multitarea como programación informática, edición de video e incluso tareas más frecuentes como ver una película o el uso de aplicaciones como Excel, pues existe la posibilidad de que un teclado físico pueda integrarse a la pantalla secundaria.

Temas relacionados:

Videojuegos

Dispositivo

Lanzamientos

Tecnología

Juegos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Petro ve que se le viene la derrota": analistas cuestionan posición del gobierno ante eventuales resultados en la segunda vuelta presidencial en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Pareciera a veces que todo sigue intacto. Maduro está afuera de la jugada, pero sigue operando": Mariana Gómez del Campo sobre la transición política en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Dinorah Figuera le confirmó a NTN24 que se reunirá con el encargado de negocios de EE. UU., John Barrett, y con Jorge Rodríguez

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Diario español revela que Estados Unidos tenía un plan para retener a Rodríguez Zapatero antes de su viaje a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Colombia está a cerca de dejar de ser una democracia plena y caer a un régimen híbrido?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Antártida: descubren el mecanismo que explica por qué algunas zonas se calientan más rápido

Ver más

Videos

Ver más
Estadio de Arrowhead en Kansas City (AFP)
Mundial 2026

Suites de lujo, pantallas gigantes de alta definición y comodidades de primer nivel: los secretos detrás del estadio "más ruidoso" del Mundial 2026

Muerte del cabecilla del Tren de Aragua - Captura de video
Alias Niño Guerrero

"No podían entregarlo vivo": general venezolano se pronuncia sobre abatimiento del 'Niño Guerrero'

Donald Trump en París. (AFP)
Régimen de Irán

Trump afirma que el acuerdo con Irán significa "victoria" para EE. UU. y dice que quienes critican el pacto son "envidiosos y gente mala"

Iván Cepeda - Foto EFE
Iván Cepeda

Entrevista a Iván Cepeda a horas de la segunda vuelta: condicionó el reconocimiento de los resultados y aseguró que tiene "un mecanismo" de verificación

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Colombia

"Aspirante a dictador": abogado Mauricio Gaona advierte que Petro viola orden constitucional al desacatar órdenes judiciales en campaña electoral

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Ovni | Foto Canva
Extraterrestres

Investigación científica calcula cuándo podría ocurrir el primer contacto con una civilización extraterrestre: ¿estamos cerca?

Júpiter y Venus (Canva)
Júpiter

Impactante espectáculo astronómico visible en Bogotá y Caracas: Júpiter y Venus se unen en el cielo acompañados de cerca por Mercurio

Volcán | Foto Canva
Volcán

En video: impactante meteorito de color inusual cae cerca de un volcán en plena erupción

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Papa León XIV

Magnifica Humanitas, 2

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Ruben Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa - Foto de referencia: EFE
comparecencia

Exgobernador de Sinaloa, señalado por la justicia de EE. UU., comparece ante la Fiscalía en México: "Confío en nuestro Estado de Derecho"

José Mourinho, entrenador del Fenerbache de Turquía - Foto: EFE
José Mourinho

El entrenador José Mourinho demanda a Turquía ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: esta es la razón

Base naval de Guantánamo - Foto: EFE
Presión sobre régimen de Cuba

Comando Sur de Estados Unidos publica imágenes de ensayos terrestres en Guantánamo para "disuadir a actores malignos" en medio de la presión al régimen cubano

Expreso político venezolano, Jesús Armas | Foto: AFP
Presos políticos en Venezuela

"Estuve preso en el Helicoide y lo que más uno temía era un traslado": Jesús Armas, dirigente político opositor venezolano

Embajada de Estados Unidos en Caracas | Foto AFP
Embajada

Régimen de Venezuela autorizó el sobrevuelo de dos aeronaves de Estados Unidos sobre Caracas

Papa León XIV - Foto: EFE
Papa León XIV

Confirman que el papa León XIV visitará cinco ciudades sudamericanas en el mes de noviembre

Jugadores y DT de la Selección de EE. UU. - Fotos: X
Fútbol

Como si se tratara de fútbol americano: así fue la curiosa forma de Pochettino para dar indicaciones a los jugadores de EE. UU. en pausa de hidratación

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre