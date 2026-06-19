Revolución en el mundo los videojuegos: así es como los usuarios están cambiando su manera de jugar e interactuar con los dispositivos

El mundo de los videojuegos ha evolucionado rápidamente desde la primera consola de videojuegos en 1972 (la Magnavox Odyssey) hasta los videojuegos en streaming, que aparecieron en los últimos años.

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Los jugadores, asimismo, han cambiado sus maneras de jugar. Aunque anteriormente un grupo de amigos debía reunirse para participar de la experiencia, la tecnología ha dado paso a otras alternativas.

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El jugar online y el streaming —para los creadores de contenido sobre videojuegos— ha representado, a su vez, nuevos retos para las empresas creadoras no solo de los programas diseñados para el entretenimiento, sino de máquinas que mejoren la práctica.

Los usuarios pasaron de conectar sus consolas en sus televisores a utilizar equipos portátiles y varios de ellos optaron por jugar en computadores, donde los procesadores especializados y las tarjetas de video hacen la experiencia todavía más inmersiva.

Pero ahora se está viviendo una revolución en las maneras de jugar e interactuar desde la llegada de la doble pantalla que les facilitan a los usuarios la interacción y ahora, a los jugadores y creadores, la competencia y el streaming.

Equipos como el ROG Zephyrus DUO, o el Asus Zenbook DUO, llegaron este año como parte de esa revolución al integrar dos paneles en una sola máquina, lo que quiere decir que en el lugar donde una laptop común tendría el teclado, estas tienen otra pantalla.

Dicha herramienta les permite, por ejemplo, a los jugadores, la ventaja competitiva de jugar en la pantalla principal mientras que, en la secundaria, se pueden hacer otro tipo de monitoreos.

Con la llegada de esta tecnología, ambos monitores, sin embargo, podrían conectarse en una sola pantalla que también funciona para edición de video, para el caso de los jugadores que cargan sus experiencias a las plataformas.

La división de hardware de gama alta para videojuegos y deportes electrónicos (eSports) Republic of Gamers logró lanzar este año la primera laptop gamer de 16 pulgadas en el mundo con doble pantalla.

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Pero máquinas de este estilo, cabe resaltar, ya han sido empleadas en los últimos años para otro tipo de actividades multitarea como programación informática, edición de video e incluso tareas más frecuentes como ver una película o el uso de aplicaciones como Excel, pues existe la posibilidad de que un teclado físico pueda integrarse a la pantalla secundaria.