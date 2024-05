Reapareció satélite que se había perdido en el espacio desde hace 25 años sin dar señales

Se cree que en el espacio hay miles de objetos que deambulan sin rumbo y que son considerados como basura espacial, entre ellos satélites obsoletos que no cumplen ninguna función. Esto podría provocar algún tipo de catástrofe en caso de que uno de ellos ingresara a la órbita y pudiera chocar con algún otro objeto.

En los últimos días se conoció que un satélite, que había dejado de dar señales a finales de la década de los 90, fue redescubierto.

Se trata del satélite Infra-Red Calibration Balloon (S73-7) de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el cual fue lanzado el 10 de abril de 1974. Este objeto espacial fue lanzado junto al Sistema Hexagon, otro satélite más grande, en el marco del Programa de Pruebas Espaciales. Sin embargo, al momento de su despliegue, que consistía en inflarse para luego desprenderse, se presentó una falla y perdió el objetivo.

El satélite terminó por convertirse en basura espacial, aunque hasta finales de los años 1990 seguía enviados señales para luego desaparecer por completo.

Jonathan McDowell, astrofísico del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, aseguró que el redescubrimiento de este objeto espacial se hizo a finales de abril. No obstante, advirtió que la señal detectada es muy baja, por lo que podría tratarse no del satélite en sí, sino de una pieza del mismo.

"El problema es que posiblemente tenga una sección transversal de radar muy baja", dijo McDowell a Gizmodo durante una entrevista.

"Y tal vez lo que están rastreando es un dispensador o una pieza del globo que no se desplegó correctamente, por lo que no es metal y no se muestra bien en el radar", explicó.

Cabe resaltar que, entre tanta basura espacial, el trabajo de identificación de los expertos se hace más difícil aún, es por eso que hay astrofísicos interesados exclusivamente en el seguimiento de objetos espaciales obsoletos.