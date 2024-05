"Tenemos mucha agua pero no la estamos administrando bien": experta en medio ambiente habló de los riesgos de la contaminación

Se estima que para el año 2050 los océanos del mundo podrían contener más plásticos que peces, esto representa una amenaza, no solo para la vida marina sino para la salud de los seres humanos.

Ante la preocupante situación, diferentes entes gubernamentales en el mundo están trabajando para reducir la contaminación tanto en los mares como en los ríos del planeta.

Precisamente, Mirei Endara de Heras, exministra de Medio Ambiente y directora de la fundación Marea Verde en Panamá habló con el programa Líderes de NTN24 sobre la importancia de preservar el agua no solo en su país sino en el mundo.

La experta explicó que su nación se caracteriza por tener grandes fuentes de agua dulce y están rodeados de mares, pero lamentablemente la mayoría están contaminados.

"En países como Panamá tenemos mucha agua pero no la estamos administrando bien. Una de las maneras en que suplimos agua son los ríos, pero todos nuestros ríos están contaminados", explicó.

"Cuando salí del ministerio, me di cuenta que no estábamos atendiendo esta problemática, en especial no estábamos prestando atención como ciudadanos a los ríos urbanos", comentó Mirei Endara de Heras.

Por esta razón, ella decidió trabajar en la protección del agua a través de la fundación Marea Verde con el propósito de mitigar la contaminación en las fuentes hídricas.

Una de las iniciativas que usa la fundación es a través del proyecto 'Wanda', una máquina que está en el río Juan Díaz que ayuda a recoger los desechos que bajan por su cauce.

"La manera en que ella trabaja es con energía limpia que va utilizando la fuerza del río y también tiene paneles solares como un sistema adicional para movilizar las transportadoras que recogen la basura que está atrapada en el río", explicó.

Este tipo de iniciativas ayudan a combatir el problema de la contaminación pero Mirei Endara de Heras alerta que es necesario crear leyes universales para proteger el agua en todo el planeta.

