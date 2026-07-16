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Jueves, 16 de julio de 2026
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Eclipse de Sol

Así podrá ver desde cualquier lugar del mundo el esperado eclipse total de Sol que ocurrirá en los próximos días y sorprenderá a toda una generación

julio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
El próximo 12 de agosto de 2026, España podrá ver un eclipse total de Sol - Foto NASA
El próximo 12 de agosto de 2026, España podrá ver un eclipse total de Sol - Foto NASA
El eclipse del 12 de agosto representa un evento generacional que no volverá a repetirse en algunas regiones en muchas décadas.

El mundo se prepara para presenciar nuevamente uno de los fenómenos astronómicos más esperados: un eclipse solar total, evento natural único que sucederá el miércoles 12 de agosto de 2026.

En esta oportunidad, el camino de la totalidad, que es la trayectoria donde el sol queda completamente cubierto por la luna, cruzará Groenlandia, Islandia y España, donde no se ve un fenómeno así desde 1912.

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Según la Agencia Espacial Europea (ESA), cuanto más cerca se encuentre un observador del centro de esta trayectoria, mayor será la duración del fenómeno.

La totalidad más prolongada ocurrirá cerca de la costa oeste de Islandia, donde alcanzará los 2 minutos y 18 segundos. Sin embargo, se espera que la mayoría de espectadores presencie el eclipse desde España, por ser el área más poblada a lo largo del recorrido.

¿Qué se podrá ver durante el eclipse total del 12 de agosto?

Es importante recordar que existen varios tipos de eclipse de Sol. Están los totales, que ocurren cuando la Luna se alinea con la Tierra y el Sol mientras se encuentra a la distancia exacta para bloquear completamente la cara de la estrella, oscureciendo el cielo como si fuera el amanecer o el anochecer.

Están los eclipses de tipo anular, que se producen cuando la Luna está en su punto más alejado de la Tierra, viéndose más pequeña que el Sol y creando un "anillo de fuego" alrededor de ella.

Por su parte, los eclipses parciales ocurren cuando el Sol, la Luna y la Tierra no están perfectamente alineados, cubriendo solo una porción del Sol.

El eclipse solar híbrido, el menos común, cambia de anular a total a medida que la sombra lunar se desplaza sobre la superficie curva de la Tierra.

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Pues el próximo 12 de agosto, quienes tengan la suerte de estar en la ruta de la totalidad podrán ver diferentes tipos de eclipses y distintos fenómenos que acompañan cada uno de estos momentos.

Por ejemplo, momentos antes de que el sol quede completamente cubierto, la luz solar atravesará pequeños valles en el borde de la luna, creando diminutos puntos brillantes conocidos como "perlas de Baily".

Segundos después, aparecerá un último destello brillante denominado el "efecto anillo de diamante".

El eclipse del 12 de agosto presenta características poco comunes. Mientras la mayoría de los eclipses se desplazan de oeste a este, en esta ocasión la sombra de la luna comenzará en el hemisferio oriental y continuará hacia el hemisferio occidental.

En España, el momento del eclipse solar lo hace particularmente especial, ya que coincidirá cerca del atardecer. El sol aparecerá más grande de lo habitual, bajo en el cielo occidental, y se espera que esté rodeado de los colores característicos de la puesta de sol.

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¿Cómo ver el eclipse del 12 de agosto?

Para quienes no puedan viajar a Groenlandia, Islandia o España, la ESA ha confirmado que transmitirá el eclipse en vivo, permitiendo que audiencias de todo el mundo presencien este acontecimiento astronómico histórico.

El último eclipse total visible en la Península Ibérica ocurrió hace 114 años, en una época muy diferente.

Esta nueva oportunidad representa un evento generacional que no volverá a repetirse en la región en muchas décadas, convirtiendo agosto de 2026 en una fecha marcada en los calendarios de astrónomos y entusiastas del espacio en todo el mundo.

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