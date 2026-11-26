China escribió un nuevo capítulo en su programa espacial tripulado al recibir por primera vez a un astronauta extranjero en su estación espacial Tiangong.

VEA TAMBIÉN Estudio revela preocupante cifra de motociclistas que mueren cada día en vías colombianas: así buscan reducir la accidentalidad o

El protagonista del acontecimiento es Muhammad Zeeshan Ali, especialista pakistaní de 40 años que llegó al complejo orbital el miércoles 25 de noviembre a bordo de la nave Shenzhou-24 junto con dos astronautas chinos.

El lanzamiento se hizo desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste de China, por medio de un cohete Larga Marcha-2F. La nave despegó a las 8:18 de la mañana, hora local, y se acopló a Tiangong a las 11:56. Allí, los tres tripulantes fueron recibidos por los integrantes de la misión Shenzhou-23, que se encontraban en órbita desde mayo.

La tripulación está integrada por el comandante Tang Hongbo, de 51 años; el ingeniero de vuelo Wu Yi, de 39, y Ali, quien participa como especialista de carga útil. Para el pakistaní, antiguo piloto de la Fuerza Aérea de su país, el viaje es su primera experiencia espacial y un hito para la cooperación científica entre Islamabad y Pekín.

La misión igualmente constituye el primer vuelo conjunto de astronautas chinos y extranjeros en la historia del programa espacial tripulado de China. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, resaltó el significado del acontecimiento y aseguró que los dos países participan en “una histórica cooperación en ciencia y tecnología aeroespacial”, según declaraciones recogidas por Deutsche Welle.

En su permanencia en Tiangong, Ali va a participar en actividades cotidianas de la estación y en cuatro proyectos científicos desarrollados conjuntamente por China y Pakistán.

Los experimentos tienen relación con la biotecnología y la ciencia de materiales. Entre ellos figura una investigación con cianobacterias fotosintéticas, microorganismos capaces de producir energía por medio de la fotosíntesis.

VEA TAMBIÉN "Desalentada y consternada": autorización de un millón de satélites a SpaceX genera preocupación en la comunidad científica o

A diferencia de sus compañeros chinos, el astronauta pakistaní va a tener una estancia corta. Su retorno está previsto a bordo de la Shenzhou-23, junto con Zhang Zhiyuan y Lai Ka-ying, integrantes de la tripulación que llegó a la estación en mayo.

El acuerdo que permitió esta participación se firmó por China y Pakistán en febrero de 2025. En abril de 2026, los dos países escogieron a Ali y Khurram Daud para recibir entrenamiento especializado.

La estación Tiangong, su construcción terminó en 2022 y es una pieza central de las ambiciones espaciales de Pekín. El país asiático busca ampliar sus alianzas internacionales y mantiene el objetivo de enviar astronautas a la Luna antes del año 2030.