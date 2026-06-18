Como un colombiano más: así celebró José Pékerman cuando se acabó el partido entre Colombia y Uzbekistán en el Mundial

Felicidad absoluta en los colombianos tras la victoria de su selección ante Uzbekistán 3-1 en el debut de ambos en el Mundial de Norteamérica 2026. Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz anotaron por los cafeteros. Abbosbek Fayzullayev descontó para los asiáticos.

Le puede interesar:

Mejor arranque no podía tener la ‘tricolor’, pues a su victoria se suma que arrancó como líder del grupo K, pues Portugal, el favorito del grupo, no pudo vencer a República Democrática del Congo y solo logró empatar.

Es por ello que hay tanta felicidad entre los aficionados cafeteros, pero hubo uno que sin ser colombiano se emocionó como si lo fuera, se trata del técnico argentino José Néstor Pékerman, recordado en el país por haber dirigidos la selección que fue a Brasil 2014 y a Rusia 2018.

El veterano adiestrador argentino estuvo presente en el estadio, celebró los goles como un hincha más y festejó el final del encuentro con lo que tenía alrededor, hasta lo salpicaron con cerveza.

Los comentarios sobre la emoción con la que Pékerman festejó el partido de Colombia no se hicieron esperar: “Pasará a la historia como uno de los mejores momentos de Colombia en un Mundial”, “Pékerman celebrando nuestros goles es todo lo que está bien”, “no sabes lo que vale este video”, “un colombiano más”, “nos llevó a ser conocidos y respetados ante el mundo del fútbol”, entre otros.

La próxima fecha, los Leopardos africanos (República Democrática del Congo) serán su próximo rival, el 23 de junio en Guadalajara. Ese mismo día, los uzbekos encaran al equipo de Cristiano Ronaldo.