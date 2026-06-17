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Miércoles, 17 de junio de 2026
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Selección Colombia

Triunfo, goleada y líderes del grupo: Colombia venció a Uzbekistán en su primer partido del Mundial 2026

junio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Jugadores de la Selección Colombia (AFP)
Jugadores de la Selección Colombia (AFP)
Con este triunfo la Selección Colombia se ubica provisionalmente en el primer peldaño del grupo K con 3 puntos, superando a RD Congo y Portugal que empataron más temprano.

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En un estadio completamente pintado de amarillo, la Selección Colombia jugó y ganó su primer partido de la Copa Mundial 2026 de la FIFA ante Uzbekistán. Los ‘cafeteros’ se impusieron 3-1 y se quedaron con el liderato provisional del grupo K.

El primer tiempo del encuentro comenzó con pocas emociones, apenas algunas llegadas de Colombia que no lograron hacerle daño al arco defendido por Utkir Yusupov.

La primera llegada de peligro llegó con la estrella de la Selección Colombia Luis Díaz, que logró empalmar un potente tiro que golpeó el palo izquierdo del portero Yusupov.

Fue al minuto 40 de la primera mitad que el defensor Daniel Muñoz rompió el marcador con un golazo tras una excelsa asistencia de Luis Díaz.

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A los 59 minutos llegó el sorpresivo empate de Uzbekistán de la mano de Abbosbek Fayzullaev, quien aprovechó un rebote que dejó el portero colombiano y, con el arco solo, cabeceó para empujar la pelota al fondo de la red.

Pero la felicidad para los asiáticos duró poco y Luis Díaz puso el 2-1 apenas al minuto 66 tras un buen pase de Gustavo Puerta.

El 3-1 definitivo llegó tras una impresionante jugada del 'Cucho' Hernández, quien tras luchar por el balón en la banda envió un centro que Jaminton Campaz convirtió en un golazo de cabeza.

Con este triunfo la Selección Colombia se ubica provisionalmente en el primer peldaño del grupo K con 3 puntos, superando a RD Congo y Portugal que empataron más temprano.

El próximo encuentro de la Selección Colombia en el Mundial 2026 será ante RD Congo en Guadalajara, México, a las 21:00 (hora colombiana).

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