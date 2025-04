Ancelotti habla de su futuro en el banquillo del Real Madrid en la previa de la final de Copa del Rey ante Barcelona

En medio de la incertidumbre de si su camino continúa en el banquillo del Real Madrid, Carlo Ancelotti habló desu futuro como técnico del cuadro ‘merengue’.

El italiano, que ha sido duramente cuestionado tras la caída del Madrid ante el Arsenal en cuartos de final de la Champions League, aclaró si seguirá o no al frente de la ‘casa blanca’.

Ancelotti aseguró que su “luna de miel” con el club continúa, pese a las críticas recibidas por la reciente derrota en el torneo más importante de Europa.

“Estoy muy bien con el club. El club es consciente de que ha sido un año más complicado que el año pasado, porque fue muy raro hacer una temporada como la del año pasado”, afirmó.

Carlo acotó: “La luna de miel sigue. Estoy muy contento y feliz. Con mucha presión, pero eso siempre es así en este tramo de la temporada”.

Además, ‘Carletto’ considera que es normal que el estrés y la presión estén cerca dado el éxito de la temporada pasada.

“Pero esto es gasolina para mí. No me molesta el estrés, me da más energía para pensar más las cosas”, puntualizó.

En la rueda de prensa, el entrenador argumentó que no tiene ningún tipo de revancha con nadie y que espera seguir lo más lejos posible dirigiendo al equipo.

“No tengo ninguna revancha contra nadie. Me encanta este banquillo, me ha encantado esta primera etapa y esta segunda. Y que esto pueda seguir lo más lejos posible. Y si algún día termina, agradecer y quitarme el sombrero ante este club”, consideró.

Sobre si cree que puede ganar LaLiga, pese a que su equipo está a cuatro puntos del líder, Barcelona, y de su reciente derrota, Carlo sostuvo que “en el fútbol todo es posible”.

“Obviamente los dos títulos que tenemos en juego, sin tener en cuenta el Mundial de Clubes, pasan por ganar al Barcelona”, dijo.

El entrenador del Real Madrid también aseveró: “Es la única duda que no tenemos. Habrá que salir bien del próximo partido y focalizarnos en la final de la Copa. Tenemos la confianza que podemos hacerlo. Hay que cambiar algo en este sentido y algo vamos a cambiar”.

Asimismo, el técnico de los ‘merengues’ se refirió a las críticas que ha recibido las últimas semanas y comentó que no cree que su falta de “mano dura” con los jugadores sea la razón del mal rendimiento.

“Muchas veces, otros clubes me decían que tenía que usar el látigo, no soy capaz. Fichen a otro entrenador si tú quieres que esta sea la manera de manejar a las personas. Para mí no es la manera”, añadió.

Este sábado 26 de abril, el Real Madrid visitará al Barcelona en el mítico Spotify Camp Nou para disputar la final de la Copa del Rey.