Arquero mundialista con Colombia sería el nuevo arquero de Boca Juniors de Argentina

En medio del certamen mundialista, también avanza el mercado de fichajes; los clubes se preparan para armar nóminas competitivas de cara a la próxima temporada.

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Durante este periodo de transferencias, el nombre de los futbolistas de la selección Colombia comienza a hacer eco en el fútbol internacional, especialmente aquellos que representan a la nación cafetera en la Copa del Mundo.

Es el caso del arquero de la ‘Tricolor', Álvaro Montero, de 31 años, nombre que durante los últimos días ha tomado fuerza para reforzar uno de los equipos históricos del fútbol argentino.

Boca Juniors es la escuadra argentina que ya tendría adelantadas las negociaciones para hacerse con los servicios del guardameta guajiro. Esto según la información compartida por el periodista deportivo colombiano Julián Capera.

De acuerdo con Capera, el arquero Montero, quien desde mediados de 2025 milita en el fútbol de Argentina, dejará las filas de Vélez Sarsfield para sumarse a las nómina del conjunto ‘xeneize' la siguiente temporada; las conversaciones entre las partes ya estarían adelantadas.

Según el periodista, el ‘Fortín’ adelantará la opción de compra que tenía pactada con Millonarios por el guardameta, y posteriormente llevará a cabo la transferencia directa con Boca.

"Álvaro Montero a Boca Juniors: Vélez ejecutará la opción de compra que pactó con Millonarios (1,4 M-USD)* y lo transfiere en una cifra cercana a los 4 M-USD”, indicó Julián Capera por medio de su red social de X.

No obstante, indicó que el cargo por el préstamo por parte del ‘Fortín’ con el conjunto colombiano ya fue cancelado.

Entre tanto, el también periodista argentino César Luis Merlo de Argentina, especialista en fichajes, ha dado a conocer que el arquero mundialista con Colombia firmará un vínculo de cuatro años con los ‘Xeneizes’.

¿Cómo le ha ido a Álvaro Montero en el fútbol de Argentina?

El guardameta guajiro se sumó a las filas de Vélez Sarsfield en julio de 2025; desde aquel momento ha participado en un total de 19 partidos, de los cuales en 7 oportunidades sacó su arco en cero, todos durante la última temporada.

Montero, quien en la última campaña se consolidó bajo los tres palos del ‘Fortín', cuenta con rendimiento calificado 7.04 de acuerdo con el portal de datos y estadísticas Sofascore.