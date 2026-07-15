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Miércoles, 15 de julio de 2026
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Donald Trump da respaldo al ICE y sus operativos en medio de polémica por muerte de un inmigrante colombiano a manos de sus agentes: "Están haciendo un gran trabajo"

julio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump - EFE
Donald Trump - EFE
El gobierno estadounidense ordenó la suspensión de la mayoría de los controles en carretera realizados por la policía migratoria (ICE) tras este hecho y otro ocurrido en días pasados con un hombre mexicano.

El presidente Donald Trump publicó un mensaje en el que defendió el trabajo que realiza el ICE en la lucha contra la inmigración ilegal. Esto, después de la polémica en la que se ve envuelto debido al caso del colombiano que fue asesinado por unos agentes.

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Los hombres y las mujeres de ice están haciendo un gran trabajo, uno que debe hacerse. La delincuencia ha disminuido enormemente en Estados Unidos, en muchos casos con cifras que no se veían desde hace décadas. la política de fronteras abiertas del ‘Joe Biden soñoliento’ permitió que 25.000.000 de personas ingresaran a nuestro país sin controles ni verificación”, aseguró el presidente.

Afirmó que muchas de esas personas eran delincuentes. “Tenemos que sacarlos. Para lograrlo, debemos ser fuertes, firmes e inteligentes, y no podemos renunciar a una de las herramientas más importantes y eficaces de ICE para combatir el crimen: ¡las detenciones de tránsito! Si lo hacemos, estaremos facilitando las cosas a los delincuentes. A los demócratas de la izquierda radical les gustaría que eso ocurriera, pero no sucederá mientras yo esté al mando. ICE, actúen con criterio, justicia e inteligencia, y vuelvan a realizar su importantísima labor. ¡Sigan haciendo que lleguen esos récords en las estadísticas de reducción del crimen! Recuerden: son queridos y respetados en Estados Unidos. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, agregó.

Asimismo, el gobierno estadounidense ordenó la suspensión de la mayoría de los controles en carretera realizados por la policía migratoria (ICE) después de la muerte de dos personas abatidas por agentes: uno de ellos, colombiano, y el otro, mexicano.

Esta decisión proviene del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), responsable del cuerpo policial. “Creo que será una pausa corta, confío en que los agentes del ICE están bien capacitados”, aseguró en declaraciones a Fox News el consejero de Donald Trump para temas de inmigración, Tom Homan.

¿Cómo fue la muerte del colombiano abatido por ICE?

Johan Sebastián Durán Guerrero, el joven colombiano de 26 años, trabajaba como repartidor y vivía junto a su esposa y su hija de tres años.

Según explicó un portavoz del ICE, “el vehículo intentó huir del lugar” y el agente había hecho uso de su arma. Sin embargo, grabaciones que se hicieron virales en redes sociales desmienten esta versión y han causado gran indignación entre la población.

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Finalmente, uno de los factores que más complica la reconstrucción objetiva del incidente es que los agentes implicados no llevaban cámaras corporales, una grave omisión en materia de transparencia que el propio senador independiente Angus King confirmó al reclamar una investigación exhaustiva.

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Al no haber grabaciones oficiales disponibles que clarifiquen el momento de los disparos, los investigadores del FBI y de la Oficina del Inspector General (OIG) deberán apoyarse por completo en las declaraciones de testigos, los informes periciales, las comunicaciones internas de la agencia y los videos de seguridad de comercios.

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