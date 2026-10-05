Así es como Jhon Arias asume la 10 tras la salida de James Rodríguez: "El número no cambia mi esencia"

Jhon Arias se refirió a los cambios en torno a la Selección Colombia tras asumir el número 10 tras la salida de James Rodríguez.

El futbolista dejó claro que el dorsal no representa una modificación en la responsabilidad que siente con el equipo ni en la manera en que afronta su papel dentro de la ‘Tricolor’.

El jugador explicó que su compromiso con la selección es exactamente el mismo que tenía cuando utilizaba el número 11. Para Arias, cambiar de camiseta no transforma su personalidad, su forma de jugar ni su aporte al grupo.

“La misma responsabilidad que yo llevaba cuando vestía el 11 la llevo ahorita. Yo creo que el número no cambia mi esencia, no cambia lo que soy, no cambia la persona que yo soy y no cambia tampoco lo que aporto dentro del grupo”, afirmó.

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De esta manera, Arias le quitó protagonismo al significado histórico del número 10 y centró su discurso en la función que actualmente desempeña dentro de la Selección Colombia, especialmente por la experiencia que ha adquirido durante sus años en el combinado nacional.

Más allá del dorsal que llevará en su camiseta, Arias reconoció que su posición dentro del grupo ha cambiado. El futbolista considera que ahora forma parte del grupo de jugadores con mayor recorrido en la selección, situación que también le otorga la responsabilidad de orientar y acompañar a los más jóvenes.

“Yo creo que, como tú lo dices, la responsabilidad pasa más porque ahora paso a ser una de las personas que más experiencia tiene en la selección, que por ahí soy llamado a conducir a los nuevos”, explicó.

El jugador entiende que su experiencia debe servir para respaldar a los futbolistas que apenas comienzan su camino con la selección, ayudándolos a adaptarse y a sentirse parte del grupo.

Por eso, insistió en que su nueva responsabilidad no está relacionada directamente con llevar un número tan representativo como el 10, sino con el liderazgo que ha adquirido dentro del equipo.

“Más no por un número, sino por la responsabilidad que yo sé que tengo y que llevo como persona también de instruir y de hacer que los nuevos se sientan bien”, concluyó.