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Mal comienzo para Colombia en la era posmundial y sin James: empató con México, perdió con Paraguay y falta Perú

octubre 2, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Futbolista de la Selección Colombia - Foto: EFE
Futbolista de la Selección Colombia - Foto: EFE
La Tricolor perdió 1-0 ante Paraguay en su segundo amistoso tras el Mundial y dejó dudas sobre el funcionamiento en el inicio del recambio.

La Selección Colombia vuelve a dejar dudas en su nueva etapa después del Mundial 2026 y perdió 1-0 ante Paraguay en Nueva Jersey, en un partido en el que tuvo dificultades para generar fútbol, especialmente durante buena parte del primer tiempo.

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El resultado se suma al empate 1-1 ante México en el primer amistoso de esta ventana internacional y deja a la Tricolor todavía sin victorias en sus dos primeras presentaciones después de la salida de varios referentes, entre ellos James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. El proceso de Néstor Lorenzo va a tener una última prueba ante Perú, el próximo martes en Miami.

Colombia inició el partido con Aldair Quintana en el arco; Édier Ocampo, Kevin Andrade, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Álvaro Angulo en defensa; Gustavo Puerta y Richard Ríos en el mediocampo; Yáser Asprilla y Jhon Arias como volantes ofensivos, y Luis Javier Suárez como delantero. Lorenzo introdujo cuatro cambios respecto al equipo que empató con México: ingresaron Quintana, Ocampo, Andrade y Asprilla por Álvaro Montero, Daniel Muñoz, Kevin Castaño y Carlos Andrés Gómez.

La Tricolor ha tenido una primera mitad irregular, con problemas para darle continuidad a la posesión y hallar espacios ante un Paraguay que se mostró ordenado y compacto. La Albirroja, dirigida por Gustavo Alfaro, llegó a Nueva Jersey luego de vencer 2-0 a Bolivia y de nuevo mostró una estructura defensiva que le dejó controlar buena parte del encuentro.

El único gol llegó en el segundo tiempo. Hugo Adrián Benítez aprovechó una acción ofensiva de Paraguay y puso el 1-0, resultado que hizo que Colombia adelantara sus líneas y asumir un protagonismo mucho mayor con la pelota.

A partir del gol, la Selección consiguió tener más posesión y pasó buena parte del tramo final instalada en campo paraguayo. No obstante, ese dominio no se tradujo en ocasiones claras de manera constante. Colombia movió el balón, buscó por las bandas y trató de encontrar a Suárez, Arias y Asprilla, pero le faltó precisión en el último pase y contundencia para cerrar las jugadas.

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Lorenzo igualmente recurrió al banco para encontrar una reacción con jugadores como Daniel Muñoz, Kevin Castaño, Kevin Viveros, Jhon Solís y otros de los futbolistas convocados para este proceso de renovación. La convocatoria, justamente, fue diseñada para ampliar las alternativas del equipo de cara a la Copa América de 2028 y las Eliminatorias al Mundial de 2030.

El partido dejó así una conclusión parecida a la del empate ante México: Colombia requiere mejorar la construcción ofensiva, la velocidad de circulación y, sobre todo, la definición. El propio Lorenzo señaló antes del partido que el equipo tenía que dar “un paso adelante” después de lo mostrado contra los mexicanos.

Ahora bien, la Tricolor va a tener una última oportunidad en esta serie de amistosos. El martes 6 de octubre se verá las caras con Perú en Miami, en el tercer partido de una etapa que comenzó con el reto de encontrar nuevas respuestas después de la era de James y que, tras dos encuentros, aún está en construcción.

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