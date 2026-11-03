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Martes, 03 de noviembre de 2026
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Fútbol

Esta fue la radical decisión que tomó el portero involucrado en jugada tras la que murió delantero en el fútbol profesional español

noviembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Jesús de Miguel- EFE
Jesús de Miguel- EFE
Jesús Owono, arquero del Andorra, recibió insultos y amenazas tras el fallecimiento de Jesús de Miguel y la Policía española se encuentra investigando el caso.

El fútbol español sigue conmocionado por la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, y por las consecuencias del accidente que sucedió en el partido contra el FC Andorra.

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En medio de la repercusión del caso, Jesús Owono, el portero que protagonizó el choque con el delantero, tomó una drástica decisión: cerró su cuenta de Instagram luego de recibir numerosos insultos y amenazas en redes sociales.

El guardameta ecuatoguineano, de 25 años, quedó en el foco de la atención pública luego de la acción que finalizó con De Miguel trasladado de urgencia a un hospital.

El delantero falleció el martes 3 de noviembre, después de sufrir una parada cardiorrespiratoria en el encuentro y experimentar un empeoramiento de su estado neurológico.

Según el diario español AS, Owono se encontraba profundamente afectado por lo sucedido. Tras el partido, se le vio llorando y rezando en el vestuario. Desde su entorno indicaron que tenía intención de comunicarse con la familia del futbolista para expresar sus condolencias y ponerse a su disposición.

La muerte de De Miguel generó una ola de reacciones en las plataformas digitales. No obstante, algunos usuarios dirigieron mensajes violentos en contra del arquero, a quien responsabilizaron de manera directa por el desenlace de la jugada.

La presión igualmente se trasladó al estadio Heliodoro Rodríguez López, donde algunos aficionados gritaron “asesino” cuando Owono abandonaba el terreno de juego.

Ante los insultos y las amenazas que recibió, el portero decidió cerrar su cuenta de Instagram. Su perfil en X, por otra parte, ya estaba inactivo desde hacía alrededor de dos años.

De momento, Owono no difundió una declaración pública extensa acerca del fallecimiento del delantero. Según los reportes de la prensa española, su intención era contactar primero con los familiares de De Miguel previo a pronunciarse públicamente.

Mientras el arquero enfrenta la presión pública, las autoridades españolas empezaron diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. La Policía Nacional abrió una investigación de oficio, por medio de su Grupo de Homicidios, para analizar lo ocurrido en el encuentro y determinar si existen posibles responsabilidades penales.

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La investigación contempla la posibilidad de un homicidio imprudente, aunque esto no quiere decir que Owono haya sido declarado culpable ni que exista una acusación formal contra él. La apertura de diligencias responde a la necesidad de esclarecer una muerte que sucedió en circunstancias no naturales.

La acción llegó en los minutos finales del partido, cuando el portero abandonó su área para disputar un balón y chocó con De Miguel.

El árbitro expulsó a Owono por la jugada, mientras el encuentro, que estaba igualado 2-2, finalizó suspendido tras la emergencia médica.

El caso sigue bajo investigación y van a ser las autoridades judiciales las encargadas de determinar las circunstancias exactas del accidente y si corresponde establecer alguna responsabilidad.

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