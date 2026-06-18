Así fue la reacción de Falcao García a los goles de Colombia ante Uzbekistán desde una cabina de transmisión: “crack hasta fuera de la cancha”

El buen comienzo de Colombia en el Mundial tiene celebrando a todo el país. La selección derrotó 3-1 a Uzbekistán en su debut y es líder del grupo K con 3 puntos, por encima de la favorita Portugal, comandada por Cristiano Ronaldo.

Te puede interesar:

Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz anotaron por los cafeteros. Abbosbek Fayzullayev descontó para los asiáticos.

VEA TAMBIÉN "La camiseta se suda antes de ponérsela": conmovedor video de jugador de la selección Colombia que brilló en la inauguración del Mundial 2026 o

Varios videos en redes sociales dejan ver las múltiples celebraciones de los aficionados colombianos en el estadio, en los restaurantes, en los centros comerciales, en los bares o en sus casas, pero hubo una celebración que destacó más que las demás.

Y esa fue la celebración de Radamel Falcao García, el goleador histórico de la selección Colombia que no fue convocado para este mundial debido a sus continuas lesiones, pero que está en el mundial con asumiendo un nuevo rol, el de comentarista.

El ‘Tigre’ gritó a rabiar los tres goles colombianos y se abrazó con el exfutbolsita Carlos Valdez, quien ahora es su compañero de transmisión, y los aficionados grabaron al artillero celebrar como un hincha más.

“Falcao dando sus primeros pinos como comentarista, pero sin olvidarse que es un hincha más”, “Falcao es lo mejor que he escuchado en año”, “es casi tan bueno comentando como metiendo goles”, “Viva Colombia!! Viva Falcao”, “eres un crack dentro y fuera de la cancha”, “cómo no amarte, Radamel”, entre otros han sido los comentarios que le han dejado a ‘el Tigre’.

Cabe recordar que Falcao aún no se ha retirado del fútbol profesional y que acabó de disputar el torneo apertura de Colombia con Millonarios; sin embargo, su continuidad no está asegurada, pero tampoco se habla del retiro.