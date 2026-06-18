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Selección Colombia

"La camiseta se suda antes de ponérsela": conmovedor video de jugador de la selección Colombia que brilló en la inauguración del Mundial 2026

junio 18, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Selección Colombia Mundial 2026 - Foto EFE
Selección Colombia Mundial 2026 - Foto EFE
La pieza audiovisual recrea al futbolista de niño y muestra parte de sus inicios en el fútbol.

Un futbolista de la selección Colombia que brilló en el debut del equipo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 —que tuvo lugar el miércoles contra Uzbekistán—, protagonizó un conmovedor video que muestra la esencia de su disciplina y constancia.

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El video, de menos de dos minutos de duración, alcanzó rápidamente más de 50 mil vistas en YouTube, plataforma a la que fue cargado antes de que el futbolista debutara en la máxima cita del deporte global.

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Se trata de Jhon Arias, quien tuvo una importante participación en el debut de Colombia en el Mundial al haber participado en varias instancias ofensivas y contribuir en la construcción del juego que terminó 3 a 1 a favor de La Tricolor.

Arias no solamente se destacó en la cancha con sus intervenciones, sino también fuera de ella al haberse robado la atención de los aficionados en el espacio digital tras aparecer como protagonista de un conmovedor video.

El futbolista, cabe resaltar, colaboró con la reconocida cadena de gimnasios Smart Fit en una pieza audiovisual en la que se le ve envuelto en una narrativa emotiva que recorre momentos que marcaron su camino desde la infancia hasta convertirse en uno de los referentes del fútbol colombiano.

La pieza muestra a Arias ingresando al vestuario luego de un partido de fútbol con una rodilla lastimada, momento en el que recuerda su infancia como aficionado de la selección Colombia.

"Un campeón no nace el día del partido. Nace cuando sintió una emoción que no entendía y se volvió parte de su vida. Nace cuando decide levantarse y seguir", dice la narración de la pieza de Smart Fit, partner digital de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

El video recrea a Arias de niño y la experiencia de haber caído de su bicicleta en un pequeño accidente en el que también se lastimó su rodilla.

Luego se le ve de adolescente jugando un partido de fútbol y, nuevamente se enfoca su rodilla tras caer en una falta que convierte en gol. El campeón, según la narración, nace "cuando alguien creyó en él".

La historia continúa con su primera convocatoria a un club profesional que, aunque no se especifica en el video, fue Llaneros F.C, que actualmente juega en la primera división de Colombia.

"(Nace) cuando supo que el esfuerzo valió la pena. Cuando entrenó para el momento que aún no llegaba", dice el clip mientras se ve a Arias ya en la actualidad entrenando en un gimnasio y posteriormente preparándose para salir al camp de juego con el uniforme de la selección.

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"La camiseta se suda antes de ponérsela. Detrás de cada jugador hay un país que también suda la camiseta, hoy salimos todos. ¡vamos sele!", concluye el clip.

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